Россия объявила неприемлемым одного из сотрудников посольства Швейцарии

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Дипломатическая изоляция России: Москва ответила Швейцарии

Дипломатическая изоляция России: Москва ответила Швейцарии

В Москве вручили ноту временному поверенному в делах Швейцарии об объявлении неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ.

Дипломата обязали покинуть РФ в течение 7 дней, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Решение является зеркальным, то есть ответом на высылку сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси по делу отравления Скрипалей в Солсбери.

"Соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России П.Францену", - добавили в ведомстве Сергея Лаврова.

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МИД России в ответ на высылку своих дипломатов в связи с делом Скрипаля объявил персонами нон грата дипломатов нескольких стран ЕС, обещая ответить зеркально каждой стране.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери. 

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок. 

Эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы Великобритании о веществе, которым был отравлен экс-агент Сергей Скрипаль. Им оказалось нервно-паралитическое вещество российского происхождения Новичок.

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