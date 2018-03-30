Дипломатическая война между РФ и Западом: Россия начала осуществлять зеркальные меры

МИД России в ответ на высылку своих дипломатов в связи с делом Скрипаля объявил персонами нон грата дипломатов нескольких стран ЕС, сообщает DW.

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос после посещения МИД РФ сообщила, что ей было объявлено о высылке двух дипломатов из России в качестве ответной меры на предпринятые ранее королевством шаги.

В тот же день МИД Италии сообщил о высылки из России двух итальянских дипработников.

Как сообщает РБК Россия также вышлет одного сотрудника дипмиссии Латвии в ответ на выдворение одного российского дипломата.

МИД Польши подтвердил высылку из Москвы четырех поляков (в ответ на четырех россиян), финский МИД рассказал о необходимости вернуть в Хельсинки одного дипломата (в ответ на одного россиянина).

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В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Скрипаля 26 стран объявили о высылке российских дипломатов - среди них страны ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия, Украина, Молдова.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. В свою очередь, ряд стран отказались высылать российских дипломатов, среди них Австрия и Болгария.

МИД РФ объявил о зеркальных мерах в отношении США и закрытии генконсультства в Санкт-Петербурге.

27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона выслала 23 британских дипломата.

Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.