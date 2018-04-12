Кремль должен дать ответы. Джонсон подтвердил, что Скрипаль был отравлен Новичком

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили идентичность веществ, использованных в ходе покушения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери, от которой пострадал также британский полицейский. Это был нервно-паралитический яд военного класса - Новичок.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Он добавил, что такой вывод основывается на тестировании в четырех независимых лабораториях по всему миру. И каждая из них пришла к такому идентичным выводам..

"Нельзя сомневаться в том, что было использовано, и не существует альтернативного объяснения того, кто был ответственным - только у России есть средства, мотивы и записи", - добавил он.

Джонсон рассказал, что Лондон пригласил экспертов ОЗХО, чтобы проверить образцы из Солсбери и обеспечить строгое соблюдение международных протоколов химического оружия.

"В интересах прозрачности и потому, что в отличие от русских мы не имеем чего скрывать, мы обратились к ОЗХО с тем, чтобы опубликовать выводы для всех, чтобы увидеть и распространить полный отчет всем государствам-членам организации, включая Россию", -сказал он.

В Лондоне планируют "работать с нашими партнерами, чтобы помочь смягчить гротескное использование такого оружия". Также была назначена сессия Исполнительного совета ОЗХО в следующую среду, 18 апреля, для обсуждения дальнейших шагов.

"Кремль должен дать ответы... Использование такого вида оружия никогда не может быть оправданным и должно быть прекращено", - подытожил Джонсон.

Раньше стало известно, что эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы Великобритании о веществе, которым был отравлен экс-агент Сергей Скрипаль.

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4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. 9 апреля ее выписали из больницы и перевели в военный госпиталь. 6 апреля в больнице сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и "быстро выздоравливает".

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.