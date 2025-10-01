Через десять дней после Рош ха-Шана евреи отмечают Йом-Кипур: что это за праздник

Верующие молятся у Стены Плача, самого святого места молитвы в иудаизме, перед Йом-Кипуром в Старом городе Иерусалима (Фото: Darren Whiteside/REUTERS)

Через 10 дней после наступления Рош ха-Шана — Еврейского нового года — отмечается праздник Йом-Кипур или Судный день. В этом году Йом-Кипур празднуют с 1 на 2 октября.

NV рассказывает, что это за праздник, какие традиции с ним связаны и что в этот день запрещено делать верующим.

Что именно отмечают на Йом-Кипур

Верующие считают, что на Йом-Кипур решается судьба человека на следующий год. В этот день Всевышний заканчивает 10-дневный суд над душами и выносит приговор, который записывает в книгу и скрепляет печатью.

Реклама

Йом-Кипур празднуют два дня, потому что он длится 25 часов. Начинается он вечером первого дня, об этом сообщает звук Шофара — ритуального еврейского музыкального инструмента, сделанного из рога животного. С этого же сигнала начинается и 10-дневный суд.

Йом-Кипур связывают с днем, когда Моисей получил 10 скрижалей с заповедями от Бога и спустился с ними к людям.

Перед Йом-Кипуром проводится сытный ужин для всей семьи, который называется Сеуда Мафсекет. Согласно традициям, иудей должен провести Йом-Кипур в размышлениях о духовном и молитве. Особое место занимает молитва Изкор (память), во время которой иудеи вспоминают своих умерших родственников, произнося их имена.

Кроме того, в Йом-Кипур каждый женатый мужчина зажигает дома семейную свечу — «свечу жизни» нер хай-им, которая должна гореть до конца праздника.

Поскольку считается, что Всевышний записывает имена в Книги Жизни и Смерти, есть традиция желать друг другу, «чтобы имя было записано в книгу Жизни и скреплено печатью».

В конце праздника иудеи читают молитву Немулу, когда небесные врата закрываются до следующего года.

Запреты для верующих на Йом-Кипур

Считается, что на Йом-Кипур верующие должны забыть о физических сторонах жизни, поэтому праздник связан с рядом запретов. В частности, необходимо соблюдать строгий пост, запрещено мыться, есть, прикасаться к кожаным изделиям, пользоваться косметикой и вступать в брачные отношения.

В Израиле в этот день не работают теле- и радиостанции, общественный транспорт, закрыт аэропорт. Запреты публично не нарушают даже светские евреи, а поведение иностранцев, которые не соблюдают традиции, не приветствуется.

Праздник также известен тем, что в этот день дети массово ездят на велосипедах, поэтому израильтяне иногда называют праздник Днем велосипеда.

Завершается Йом-Кипур также сытным ужином для всей семьи и изречением: Через год в Иерусалиме.

