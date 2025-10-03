Люди собираются возле синагоги в Манчестере после инцидента, Великобритания, 2 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Phil Noble)

Джихад аль-Шами, которого подозревают в нападении на синагогу в британском городе Манчестер , находился под следствием по делу о сексуальном насилии и вышел под залог. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что против 35-летнего Джихада аль-Шами, которого правоохранители застрелили во время нападения на синагогу, вели расследование по подозрению в сексуальном нападении. Это преступление он, вероятно, совершил в начале 2025 года.

Реклама

The Guardian отмечает, что мужчина также имеет другие судимости за менее тяжкие преступления. Однако он не был в поле зрения антитеррористической службы или MI5.

Издание пишет, что неизвестно, когда именно произошло предполагаемое изнасилование, но на момент нападения на синагогу аль-Шами вышел под залог.

Кроме того, полиция проверяет, угрожал ли мужчина смертью бывшему депутату от Консервативной партии Джону Говеллу.

The Guardian отмечает, что в 2012 году парламентарию поступило электронное письмо от человека, который называл себя «Джихад Альшами». В нем говорилось о том, что «именно такие люди как Говелл заслуживают смерти».

Позже сообщалось, что отец нападавшего, Фарадж аль-Шами, который работал хирургом-травматологом в нескольких неправительственных организациях в зонах конфликтов, ранее публиковал на своей Facebook-странице сообщение с поддержкой нападений на Израиль 7 октября.

Он утверждал, что их совершили «люди Божьи на Земле». Также он описывал нападения как «чудо по всем стандартам».

Собеседники The Guardian рассказали, что, по данным полиции, вооруженные охранники синагоги могли случайно выстрелить в одного из погибших и, вероятно, ранить еще одного человека, когда открыли огонь по нападавшему.

2 октября в городе Манчестер в Великобритании произошла резня возле синагоги, в результате чего два человека погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Полиция сообщала, что нападавший сначала наехал автомобилем на пешеходов, а затем атаковал людей ножом. По информации правоохранителей, огнестрельного оружия при себе мужчина не имел.

Нападение произошло в день Йом-Кипур — самый священный день в еврейском религиозном календаре.