Редакцию CNN в Нью-Йорке снова эвакуировали

Полиция сообщила, что никаких опасных предметов не обнаружено

В Нью-Йорке снова эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра, где расположена редакция телеканала CNN.

Как сообщает телеканал CBS, подозрения сотрудников полиции вызвали пакеты, оставленные в одном из магазинов в торговом центре.

Информацию подтвердили и в полицейском управлении Нью-Йорка в Twitter.

"В целях предосторожности полиция Нью-Йорка в настоящее время проверяет пару оставленных без присмотра пакетов в торговом центре Time Warner", - говорится в сообщении.

Позже полиция сообщила, что никаких опасных предметов не обнаружили.

Напомним, в среду, 24 октября, нью-йоркскую редакцию CNN уже эвакуировали из-за подозрительной посылки.

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Ранее СМИ сообщили, что посылки с бомбами могли отправить из Флориды

Напомним, что 24 октября американские спецслужбы перехватили посылки с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.