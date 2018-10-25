25 октября 2018, четверг

Посылки с бомбами могли отправить из Флориды - CNN

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Посылки с бомбами оказались

Посылки с бомбами оказались "потенциально опасными"

Часть посылок со взрывными устройствами, адресованные американским политикам, вероятно, были отправлены из штата Флорида, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

"Следователи  считают, что некоторые из пакетов, возможно, берут начало из Флориды", - сообщил представитель правоохранительных органов.

Второй источник добавил, что федеральные следователи уже проводят расследование во Флориде.

Смотрите также

Напомним, что 24 октября американские спецслужбы перехватили посылки с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове