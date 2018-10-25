Посылки с бомбами могли отправить из Флориды - CNN

Часть посылок со взрывными устройствами, адресованные американским политикам, вероятно, были отправлены из штата Флорида, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
"Следователи считают, что некоторые из пакетов, возможно, берут начало из Флориды", - сообщил представитель правоохранительных органов.
Второй источник добавил, что федеральные следователи уже проводят расследование во Флориде.
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Напомним, что 24 октября американские спецслужбы перехватили посылки с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.
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