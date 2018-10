В США в общей сложности изъяли десять подозрительных посылок

В Федеральном бюро расследований США заявили, что за последнее время в разных регионах страны в общей сложности было обнаружено десять подозрительных посылок.

"Десять подозрительных пакетов были обнаружены в разных местах в штатах Нью-Йорк, Мэриленд, Флорида, Делавер и Лос-Анджелес. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов, каждый пакет был вывезен специалистами. Сейчас их изучают", - говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter.

ADIC Sweeney: At various times over the last few days, 10 suspicious packages were located at multiple locations in NY, MD, FL, DE, and Los Angeles. Law enforcement responded & each package was collected by experts, & examinations are now underway at the FBI Lab in Quantico, VA.