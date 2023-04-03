Возле еще одной резиденции Путина установили зенитный комплекс Панцирь-С1 — расследование команды Навального 3 апреля, 14:21 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Недалеко от предполагаемой резиденции диктатора Владимира Путина в районе Красной Поляны в Краснодарском крае установили комплекс Панцирь-С1, говорится в расследовании команды Алексея Навального.



В километре от установки ПВО находится комплекс зданий, которые принадлежат Газпрому, однако, как указывают расследователи, «это секретная зимняя резиденция Владимира Путина».

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Это место, где он катается на лыжах", — отмечает команда Навального.

Это шале считается домом приема официальных гостей. Здесь расположены два дома, корпус для лиц сопровождения, горнолыжный подъемник и вертолетная площадка. Сначала построили дом площадью 3800 квадратных метров. В нем четыре этажа: два под землей и два — над землей. В этом доме расположены огромный спа-комплекс, две большие спальни и другие помещения.

После Олимпиады-2014 построили и второй дом. Его площадь — 8300 квадратных метров. По данным расследователей, в этот дом купили рояль Николай II за шесть миллионов рублей, одеяло из гусиного пуха за 140 тысяч рублей, светильники с кристаллами Swarovski за полмиллиона рублей.

В январе в СМИ начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве.

Также комплекс ПВО заметили в Москве недалеко от резиденции Путина в Ново-Огарево.