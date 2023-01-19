Уже не «Киев за три дня». В Москве на крышах административных зданий устанавливают средства ПВО — фото
ПВО возле Кремля (Фото:Оперативний ЗСУ / Telegram)
В Москве устанавливают ЗРПК Панцирь-С1 на крышах админзданий, в том числе Минибороны РФ.
Об этом сообщает ряд Telegram-каналов, публикуя соответствующие фото и видео.
Комплекс Панцирь-С1 предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных, в том числе подвижных и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств воздушного нападения.
В целом, такие ЗРПК установили на трех зданиях. Все они находятся в 2−3 киллометрах от Кремля.
С чем связано такое усиление противовоздушной обороны, военные преступники в Кремле не уточнили.