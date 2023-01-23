К Путину и его близким приставили персональную ПВО — СМИ 23 января, 10:02 Владимир Путин (Фото:Aleksey Babushkin/REUTERS)

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 установили в деревне Ящерово Новгородской области, в шести километрах от резиденции диктатора Владимира Путина, сообщает Агентство.



Житель города Валдай в Новгородской области выслал в редакцию снимок, сделанный в деревне Ящерово на прошлой неделе.

На фотографии виден расчет комплекса ПВО, который, по словам автора снимка, был размещен в поселении «несколько недель назад». На фото, вероятно, изображен комплекс Панцирь-С1.

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Фото: agents.media

Жители Ящерово и соседних сел подтвердили размещение комплекса ПВО на Валдае. По словам одного из собеседников, комплекс не стоит без дела — он находится на боевом дежурстве, как минимум трое военнослужащих постоянно находятся рядом, антенна РЛС вращается.

Ящерово — одна из двух ближайших деревень к резиденции Путина.

Валдайская резиденция Путина известна как место личного досуга кремлевского диктатора, его близких и друзей. Туда, согласно многочисленным свидетельствам, на закрытые вечеринки к Путину приезжали звезды эстрады. Там же Путин за закрытыми дверями нередко встречается с вип-гостями.



Также издание выяснило, что установки ЗРПК Панцирь-С1, которые в последние дни были замечены на зданиях в центре Москвы и на небольшом отдалении от подмосковного Рублевского шоссе, где живет российская элита, защищают лично Путина и его близких.

Вечером в четверг, 19 января в СМИ начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве.

Также комплекс ПВО заметили в Москве недалеко от резиденции Путина в Ново-Огарево.