Данилов о ПВО для Путина в РФ: Это не поможет, угроз будет все больше 26 января, 10:08 Алексей Данилов (Фото:Александр Медведев / NV)

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в России разворачивают системы противовоздушной обороны в тех местах, где может бывать кремлевский диктатор Владимир Путин.

В эфире телемарафона Данилов заявил, что это не поможет, поскольку угроз для РФ будет все больше.

«Не знаю, сколько они задействовали этого металлического хлама, но поверьте: это не поможет им. Та помощь, которую нам предоставляют партнеры, будет проходить эту оборону, и угроз для них будет все больше и больше», — отметил он.

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Вечером в четверг, 19 января, в СМИ начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве.

Также комплекс ПВО заметили в Москве недалеко от резиденции Путина в Ново-Огарево.

По данным СМИ, установки ЗРПК Панцирь-С1, которые были замечены на зданиях в центре Москвы, защищают лично Путина и его близких.