Почему Путин не остановится 19 марта, 12:01 Цей матеріал також доступний українською

События последних дней, а также заявления первых лиц России о войне против Украины, дают все основания говорить, что Владимир Путин не намерен останавливать войну и садиться за стол переговоров

Об этом говорят и в США.

«Я не увидел никаких значительных усилий со стороны России, чтобы дипломатическим путем прекратить эту войну, которую она ведет. Также я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Напротив, если вы послушаете его последние заявления, они наводят на мысль, что он движется в обратном направлении, заявил Государственный Секретарь США Энтони Блинкен.

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Так почему Путин не хочет остановиться?

Ответ на этот вопрос следует искать в искаженной логике президента РФ. Его единственный аргумент — это преступная сила. Больше аргументов у него нет. Кроме того, из последнего выступления Путина стало ясно, что сейчас он намерен мобилизовать общественное мнение россиян внутри страны. К уже привычным «врагам России», таким как США и Украина, добавляются российские национал-предатели. Национал-предатели — это граждане РФ, которые не поддерживают агрессивную, откровенно террористическую и оккупационную политику Путина. Также к национал-предателям следует отнести и остатки среднего класса России, а также российских олигархов и миллионеров, которым, по словам Путина, ближе Майами и Французская Ривьера. Такая риторика российского диктатора указывает, что не все так хорошо в кругу российских элит. То есть круг элит, поддерживающих преступную авантюру Путина и Шойгу, сужается. И с каждым днем он будет становиться еще уже. Поэтому у Кремля открывается новый фронт — внутренний. И ради победы на этом фронте Путин должен апеллировать к большинству россиян, то есть бездумного стада, люмпена, который поддержит любые шаги своего диктатора.

Ответ на этот вопрос следует искать в искаженной логике президента РФ

Сегодня Путин успешно убеждает россиян в том, что война против Украины — это жизненная необходимость России. Что США и вообще коллективный Запад давно хотят уничтожить Россию. НАТО — зло. Украина — агрессивное зло. Вашингтон — коварное и хитрое зло. Правда, он забывает при этом сказать, что ни НАТО, ни Украина, ни США не вторглись на территорию России, не убивают ни детей, ни женщин России, а именно Россия ведет террористическую войну против Украины, целью которой является если не полное уничтожение нашего народа, то точно его абсолютное рабство.

Путин проигрывает информационную войну в мире. Но к сожалению, его пропаганда работает на территории России. Среднестатистический россиянин верит своему вождю. Почему он это делает? Потому что россиянин не привык к критическому мышлению, у россиянина коллективное всегда преобладает над индивидуальным, россиянин — жестокий и завистливый по своей сути. Поэтому ему всегда нужен поводырь, потому что представители того народа привыкли возлагать ответственность на других.

Учитывая это, следует избежать лишних иллюзий относительно масштабных протестов на территории России. По меньшей мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Путинская пропаганда работает таким образом, что во всех бедах, ограничениях, экономических и социальных кризисах россияне будут обвинять Америку, Украину, покойного Степана Бандеру, но отнюдь не главного виновника таких проблем, коим является Владимир Путин.

Россия будет намеренно срывать все попытки закончить войну политико-дипломатическим путем в ближайшие неделю-две. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время переговоры не дают результатов. Это значит, что Украина не идёт на ультимативные требования агрессора. Но Песков забыл сказать, что Россия специально создает такие условия, при которых единственным результатом переговоров будет считать капитуляцию Украины. Однако никакой капитуляции нашего государства уже не произойдет. Украина показала агрессору, что умеет защищаться и будет себя защищать. Поэтому капитуляция может произойти только со стороны России. Но это уже следующий этап, который последует после сегодняшнего этапа мобилизации общественной поддержки преступной политики Путина внутри России и новых масштабных потерь и поражений армии РФ на территории Украины.

Путин не остановится, пока ему не помогут другие. Украина, мир, внутренние враги Путина на территории России — все вместе только можем остановить этого убийцу. Дипломатию и отвод войск Путин сочтет собственным поражением. Поэтому просто с каждым днем каждый должен на своем фронте приближать время окончательного поражения кровавого диктатора России.

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