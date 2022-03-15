Не только Путин. Кто еще поддерживает войну России против Украины 15 марта, 00:54 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

На фоне шока и ужаса российского вторжения в Украину многие пытались обвинить во всем исключительно Владимира Путина

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Пока международная аудитория пытается осмыслить немыслимые сцены, разворачивающиеся в настоящее время в сердце Европы, удобно думать, что Путин просто сошел с ума.

Есть что-то обнадеживающее в мысли о том, что резня в Украине произошла из-за преступного безумия одного человека. Однако разговоры о «Безумном Владимире» — это утешительный миф, который маскирует гораздо более мрачную реальность.

Хотя хорошо задокументированная одержимость российского правителя Украиной сыграла важную роль в разжигании крупнейшего европейского конфликта со времен Второй мировой войны, его решение вторгнуться в Украину полностью соответствовало давним публичным заявлениям и внешнеполитическим целям, которые с энтузиазмом поддерживает явное большинство россиян. Это их война в той же степени, что и война Путина.

Данные недавних опросов ясно показывают, что россияне поддерживают войну в Украине. В первые дни после вторжения 24 февраля личный рейтинг Путина фактически поднялся до многолетнего максимума. По данным социологического агентства ВЦИОМ, его рейтинг за неделю, закончившуюся 27 февраля, подскочил на шесть процентов и достиг 70%. Аналогичное агентство по проведению опросов ФОМ зафиксировало семипроцентный рост за тот же период, в результате чего одобрение Путина достигло 71%.

Простые россияне стоят в очереди, чтобы публично поддержать военные действия. Брендинг «Z», используемый российскими войсками в Украине, становится все более распространенным по всей стране в качестве условного символа поддержки, в то время как быстро расширяющийся список общественных деятелей и профессиональных коллективов опубликовал заявления в поддержку вторжения. Например, руководители 250 российских вузов опубликовали 4 марта официальное обращение Союза ректоров России, оправдывающее войну и призывающее россиян сплотиться вокруг Путина.

Между тем, внутренняя оппозиция вторжению оказалась далеко не впечатляющей. Протесты прошли в ряде городов по всей России, но эти акции собрали относительно небольшое количество людей и не набрало больших оборотов.

Простые россияне стоят в очереди, чтобы публично поддержать военные действия

Хотя мужество отдельных российских протестующих не вызывает сомнений, бесполезно говорить о значительном оппозиционном движении, пока мы не увидим антивоенные митинги, собирающие сотни тысяч человек. В настоящее время нет никаких признаков того, что это может произойти. Действительно, большинство россиян больше обеспокоены уходом из страны международных потребительских брендов, чем военными преступлениями, совершаемыми их армией в соседней Украине.

Многие россияне просто отказываются признавать зверства, сопровождавшие путинское вторжение. С начала боевых действий в международных СМИ появилось множество сообщений о том, как украинцы не смогли убедить своих российских родственников в том, что российская армия бомбит украинские города и поселки.

Заманчиво инфантилизировать российскую общественность и утверждать, что ее просто лишают достоверной информации, но это интеллектуально нечестно. В то время как основные средства массовой информации страны строго контролируются кремлевскими кураторами, россияне уже овладели искусством навигации пропагандой и могут легко получить доступ к альтернативным источникам информации, если они того захотят. Жуткая правда состоит в том, что десятки миллионов россиян с готовностью принимают оруэлловскую ложь, которую продвигает кремлевское телевидение, и разделяют чувства, выражаемые провоенными «чирлидерами» страны.

Нынешние провоенные настроения возникли не сразу. На протяжении веков Россия яростно выступала против борьбы Украины за государственность. Вместо этого россиян поощряют снисходительно относиться к Украине как к младшему брату, нуждающемуся в дисциплине и руководстве.

В то время, как к народным выражениям украинской идентичности относились традиционно терпимо, любая попытка продвигать идею действительно отдельной украинской нации интерпретировалась как прямое нападение на Россию и воспринималась соответствующим образом. Несмотря на более чем три десятилетия независимости Украины, такое империалистическое мышление до сих пор процветает в сегодняшней России.

За последние восемь лет Кремль умело усилил эти глубоко укоренившиеся предубеждения и обиды. После захвата Крыма в 2014 году и военной интервенции Москвы на востоке Украины российская общественность ежедневно кормится дезинформацией, направленной на демонизацию и дегуманизацию украинцев как нацистов и марионеток Запада. По словам самого Путина, современная Украина стала «антироссийской», представляющей экзистенциальную угрозу самой России.

В свете того, что большинство россиян поддерживает вторжение, нереально ожидать, что санкции или глобальное осуждение убедят Путина в необходимости изменения политики. Наоборот, растущие расходы, связанные с санкциями, налагаемые международным сообществом, только подтолкнут больше россиян к поддержке военных действий и убедит их в том, что само существование независимой Украины является частью масштабного антироссийского заговора. В этой альтернативной реальности растущие трудности будут рассматриваться как неизбежная плата за защиту России от внешних врагов.

Если демократический мир серьезно настроен остановить Путина, он должен оставить всякую надежду на внутреннюю оппозицию войне. Не будет ни дворцовых переворотов, ни народных восстаний, пока большинство россиян продолжают разделять безудержную одержимость Путина подчинением Украины. Вместо этого единственный способ повлиять на Россию — лишить ее доходов для финансирования ее военной машины, резко повысив при этом способность Украины защищать себя.

Вторжение Путина в Украину является определяющим моментом всего его правления, и он пользуется решительной поддержкой российского народа. Он не отступит, пока не обанкротится и не утонет в крови.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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