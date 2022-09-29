«Россия рано или поздно развалится». Как деимпериализировать РФ, избавиться от «русского мира» и о чем заботиться украинцам — Денисенко в интервью НВ 29 сентября, 14:46 Эксклюзив НВ У ворот закрытой Красной площади в Москве (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

РФ рано или поздно развалится, но это может не спасти Украину, ведь прежде нужно изменить идеологию «русского мира», с которой россияне живут последние 400 лет, убежден советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире Радио НВ с Денисенко обсудили, как деимпериализировать Россию, чтобы Украина стала успешной страной, с которой считается мир.

— Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уже говорит, что если Украина освободит все свои территории, то это все равно будет лишь возможностью немного выдохнуть. По его словам, нам нужно готовиться к очередной кровавой войне, потому что Россия не остановится. Это действительно та реальность, в которой мы будем жить еще годы, а может, и десятилетия?

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— Я вам открою страшную тайну: мы так живем последние 400 лет. В этом случае мы имеем такого соседа и должны понимать, как в свое время говорил один известный политик, что нам немного не повезло с географией.

Но ничего ужасного в этом нет. Мы понимаем, что можем их побеждать, можем двигаться вперед. И самое важное — это то, чтобы мы верили в самих себя.

Россия тоже не вечна, у нее огромные процессы, которые происходят внутри, и не исключено, что рано или поздно она все равно будет развалена. Я бы не хотел, чтобы мы сейчас занимались далекой футурологией и говорили о том, что будет бог весть когда, и пугали себя тем, чего еще на самом деле нет.

Нам нужно сейчас решить вопрос этой войны, а уже потом думать, что делать дальше. Римская мудрость: хочешь мира — готовься к войне. Ее не отменял никто нигде в мире.

— Мне показались важными тезисы йельского и украинского профессоров, обсуждавших, а куда мы идем дальше. Подавляющую часть времени они посвятили как раз возможным направлениям деимпериализации России. Тимоти Снайдер сказал, что одна из больших целей Европейского Союза была именно в том, чтобы те большие страны, которые были империями, лишились своего имперского статуса из-за того, что проиграли войны. Россия, по его мнению, должна проиграть эту войну, а потом может быть перспектива. Какого уровня поражение должна потерпеть Россия, по вашему мнению, чтобы эта деимпериализация хотя бы началась?

— Проблема не в поражении и не в уровне поражения, оно может быть даже минимальным. Но мы должны четко понимать, что на сегодняшний день, тянущийся последние 400 лет, россияне не живут ни в какой другой идеологии, кроме идеологии «русского мира». То есть мы должны ясно понимать, что с небольшими модификациями, начиная от Ивана Грозного, россияне живут в концепции «русского мира» последние 400 лет.