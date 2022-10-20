Сегодняшняя Россия — это искусственное образование — Климкин 20 октября, 19:52 Центр Москвы во время объявления о незаконной аннексии оккупированных территорий в четырех областях Украины, 30 сентября (Фото:REUTERS)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что сегодняшняя Россия — искуственное образование.

«Я считаю, что сегодняшняя Россия — это искусственное образование. Путин всегда хотел доказать, что Украина несостоявшееся государство. Мы должны доказать, что Россия — это несостоявшаяся империя, которая на самом деле не имеет права на существование», — заявил Климкин в эфире Радио НВ.

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Он выразил мнение, что для народов в этой империи и «для людей, которых ведут сейчас на смерть (этих „мобиков“ и так далее)» наступит момент, когда они решат взять свою судьбу в свои руки, и тогда российской империи придет конец.

«Они не могут жить как сегодня, все в одной стране, поскольку это теряет абсолютный смысл. Москва выпивает из них последние соки. И реально каждый должен взять свою судьбу в свои руки и понять, как жить в совершенно ином будущем мире, с фокусом на человека, на свои семьи, на экологию, свое пространство, а не на фантастические фантазии российского режима», — отметил экс-глава украинского МИДа.

18 октября, Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Российской Федерацией.

Еще в июле секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что для страны-агрессора России война закончится потерей колоний.