Удар по империализму Путина. Краткая история о том, чей Крым 15 октября, 08:07 Эксклюзив НВ Тимоти Снайдер: Пример Крыма обнажает проблему мышления Путина (Фото:REUTERS)

Путинские глубокие искажения прошлого являются скользким краем пропасти, в которую вместе с ним падает и сама современная Россия

7 октября взрыв разрушил часть Керченского моста, соединяющего Россию с Крымом. Этот проект — новострой. Когда Россия впервые вторглась в Украину в 2014 году, не было ни этого моста, ни дорожного сообщения между Россией и украинским Крымом. Со стороны Украины Крым — это полуостров. Со стороны России Крым — это остров.

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Керченский мост был построен в 2018-м ради того, чтобы Россия могла контролировать аннексированный у Украины Крым. В 2022-м он использовался для снабжения российских войск, ведущих жестокую войну в Украине. Повреждение моста затруднит для России снабжение войск, оккупировавших Крым и другие части юга Украины. Взрыв также ударил по престижу Владимира Путина, поскольку мост является памятником его личному империализму. Его уязвимость демонстрирует не только глупость этой войны для России, но и в более широком плане — саморазрушительный характер российских попыток расширить империю силой.

По существу, горящий мост свидетельствует о слабости связи России с Крымом. Таким образом, взрыв дает нам возможность рассмотреть историю Крымского полуострова и поразмыслить под непривычным углом об истории Украины и России.

Крым является частью Украины, что признано международным правом и договорами между Украиной и РФ. Однако Путин уже более десяти лет придерживается мнения, что международное право должно уступить место тому, что он называет «цивилизацией», имея в виду свое эксцентричное понимание прошлого. Раздражающие его черты мира, не укладывающиеся в созданную им схему прошлого, классифицируются как чуждые, нелегитимные и подлежащие уничтожению (Украина, например).

Пример Крыма обнажает проблему путинского мышления. Представление о какой-то неизменной «цивилизации», существующей вне времени и человеческой деятельности, всегда оказывается основанной ровным счетом ни на чем. В случае с Крымом мнение Путина о том, что полуостров «всегда» был Россией, абсурдно во многих отношениях, сосчитать которые просто невозможно.

Крымский полуостров существует уже довольно давно, а Россия — недавнее творение. Что имеет в виду Путин, когда говорит о вечности, так это крещение киевского правителя Владимира в 988 году. Из этого момента чистоты, надо понимать, и возникла вневременная реальность русского Крыма (и русской Украины), которые мы все должны принять, а если нет, то подвергнуться насилию. Крым становится «святым».

Путину нечего сказать о будущем. Он понятия не имеет, чем может быть сама Россия

Требуется время, чтобы перечислить хотя бы небольшую часть причин, по которым это все совершенно абсурдно.

Во-первых, совсем непонятно само историческое событие. Один источник говорит, что Владимира крестили в Крыму, как любит говорить Путин; другие, что он был крещен в Киеве. Ни один из источников не относится к самому периоду крещения, и поэтому мы не можем быть уверены, что этот факт вообще имел место, не говоря уже о самом месте. (Если Владимир действительно был крещен в Крыму, логика Путина, казалось бы, предполагает, что полуостров принадлежит современной Греции, поскольку предполагаемое место в то время было частью Византии)

Владимир был, мягко говоря, не русским. Русских в то время вообще не было. Он был предводителем клана скандинавских военачальников, которые создали в Киеве государство, вырвав город из-под контроля хазар. Его клан обустраивался там, и обращение в христианство было частью усилий по созданию государства. Оно называлось «Русь», по-видимому, от финского слова, обозначающего тогда компанию, занимающуюся работорговлей, которая в первую очередь и привела викингов в Киев. Она называлась «Русью» не потому, что имеет какое-либо отношение к сегодняшней России — да и не могла она иметь к ней никакого отношения, так как России тогда не было, и ни одно государство не носило это название еще семьсот лет. Даже Москвы, города, в то время не существовало.

Крещение, каковы бы ни были его другие достоинства, не создает какой-то вневременной преемственности власти над тем диапазоном территории, который какая-либо более поздняя фигура решит обозначить. Если бы это было так, международные отношения, безусловно, выглядели бы совсем по-другому. Когда император Константин обратился в христианство, Римская империя контролировала то, что сейчас является Португалией, Испанией, Францией, Балканами, Израилем, Турцией, Северной Африкой… Но мы были бы очень удивлены, если бы итальянский лидер (даже сейчас), ссылаясь на крещение Константина, стал бы вдруг претендовать на все эти страны.

Возьмем пример еще одного восточноевропейского крещения: в момент обращения великого князя литовского Ягайло в христианство он правил не только сегодняшней Литвой, но и нынешней Беларусью, большей частью нынешней Украины и частью нынешней России. В 1386 году он смог жениться на польской королеве и принять польскую корону. Литовцы в то время также активно участвовали в жизни Крыма, сражаясь с Крымским ханством. Воспользовавшись разногласиями и борьбой за власть, литовцы интегрировали значительное количество крымских татар в свои вооруженные силы и позволили им и их потомкам поселиться в Литве, заняться коммерческими промыслами (например, кожевенным), строить мечети и печатать священные книги.

В 1410 году, когда великий князь литовский разбил тевтонских рыцарей в знаменитой Грюнвальдской битве, среди его бойцов были крымские татары. Острог на территории современной Украины известен как место, где была издана первая славянская Библия, а также место, где находилась мечеть крымских татар. Новогрудок, на территории современной Беларуси, является родиной известного польского поэта-романтика Адама Мицкевича; здесь также была мечеть крымских татар. У меня в офисе есть печатное издание китаба, крымскотатарского молитвенника из Великого княжества Литовского, написанного арабской вязью, но на польско-белорусском языке с турецкими фразами. Его первые слова звучат весьма многообещающе: «Это ключ к небесам». Это свидетельствует о целостной крымскотатарской культуре, которая существовала на протяжении веков и простиралась далеко за пределы самого Крымского ханства.

Мне нравится думать, что эту литовско-польско-белорусско-украинско-крымскую историю стоит знать — я усердно преподаю ее, — но если бы литовский президент объявил сегодня, что крещение Ягайло в 1386 году каким-то образом дает ему право управлять Польшей, Беларусью, Украиной и Крымом, нас бы это озадачило.

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Однако в одном отношении наши воображаемые итальянские или литовские претензии менее бессмысленны, чем российские. Даже если бы мы согласились со всеми другими путинскими странностями, включая глубокое заблуждение о легитимации нынешних границ древними крещениями, нас остановила бы география. Мифическая структура Путина основана на восстановлении Руси, восточноевропейского образования с центром в Киеве, расцвет которого был тысячу лет назад. Литовское и итальянское правительства базируются в Вильнюсе и Риме, которые также были древними столицами. Путин же говорит о государстве, далеком не только во времени, но и в пространстве. Москва не была столицей Руси — ее просто не существовало, когда Владимира крестили.

И даже если напрячь мозг, чтобы принять столь странную схему Путина, мы не можем избежать еще одного основного географического факта: Крымский полуостров никогда не входил в состав земель Руси. Ни один из берегов с обеих сторон современного Керченского моста не принадлежал Руси. Ни одна из южных украинских территорий, если уж на то пошло, не входила в состав Руси. Херсонщина, например, не была в составе Руси. Вообще, очень немногие из земель, которые сейчас Россия оккупирует на территории Украины, были частью Руси.

История, какой мы пытаемся ее увидеть, гораздо интереснее мифов, порождающих бессмысленные войны. Политические фантазии тиранов, претендующих на воплощение некой вечной истины, отвлекают наше внимание от реальной территории и реальных народов, ее населявших, и реальных институтов, которые они построили.

В этом суть колониальной логики: только у нас, колонизаторов, есть история; у любого, кого мы встречаем на своём пути, ее нет. В целях колониальной войны необходимо настаивать на этой логике, даже если она опирается на ручеёк крещения. Так что надо высмеивать украинскую историю, включая казачьи образования, которые действительно проживали на юге Украины. Крымское ханство, фактическое государство, предшествовавшее любому находящемуся в Москве, должно быть проигнорировано. Его первые правители формировали историю Москвы, а не наоборот. Оно существовало несколько сотен лет на территории Крыма и других частей нынешней южной Украины. (Если бы принять принцип, что древняя государственность и крещение узаконили современные границы, тогда именно коренной народ Крыма, крымские татары, имели бы право на Крым. Когда их лидеры приняли религиозное обращение в ислам, они правили большей частью территории, которая сейчас является азиатской частью России. Вернут ли ее русские?)

На самом деле история Москвы имеет больше смысла, если мы начнем с Крыма. Истоки Крымского государства и Московского государства тесно связаны, и долгое время более значительным образованием было Крымское.

И Крымское ханство, и Московское государство являются прямым результатом монгольского нашествия на Восточную Европу в конце 1230-х гг. К тому времени Киевская Русь была раздроблена, и монголы легко взяли под свой контроль большую часть ее остатков (за исключением того, что сейчас является западной Украиной). Они также завоевали восточноевропейские земли, не имевшие никакого отношения к Руси, например Крымский полуостров и то, что сейчас является югом Украины. В то время в Крыму, похоже, доминировали тюркские половцы, которые либо бежали, либо ассимилировались с монгольским государством, возникшим в Крыму.

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По мере того как монгольская власть, в свою очередь, в начале четырнадцатого века распадалась, Литва получила контроль над большей частью того, что когда-то было Русью, включая Киев. Великие князья литовские называли себя правителями Руси. Некоторые из старых территорий Руси, на ее крайнем севере и северо-востоке, вновь консолидировались вокруг нового города под названием Москва, но уже под более прочным монгольским правлением и на новых принципах. Этими землями Монгольской Руси правили потомки княжеского рода Руси, но эти правители избирались монголами по их способности собирать дань. После нескольких столетий становления под монгольским контролем Москва начала свою независимую политическую карьеру, сначала завоевав города на западе, затем мусульманские территории на юге, а затем совершив быстрое продвижение на восток через Азию к Тихому океану.

По своему происхождению Московское государство было монгольским вассалом, который через пару столетий вырвался на новый уровень политического существования. Крымское ханство, напротив, было прямым правопреемником Монгольской империи. Монгольские лидеры обратились в ислам в конце тринадцатого или начале четырнадцатого века. Крымское ханство, занимавшее большую часть Крымского полуострова и большую часть территории современной южной Украины, было мусульманским государством, которым правили князья, потомки Чингисхана. У него была знать, представленная ​​​​на собрании или курултае. В принципе правитель (хан) избирался, но фактически всегда был из одной семьи. В этом (и в некоторых других вопросах) крымские татары очень походили на соседнюю Литву. После 1386 года и на протяжении почти двух столетий одна и та же литовская династия давала Польше королей поколение за поколением, хотя польские короли и должны были избираться. Крымчане занимались земледелием и совершали набеги на рабов, часть из которых продавалась на рынках на крымском побережье, которыми управляли европейцы. Еще одним источником дохода была дань, которую Крымское ханство собирало с Москвы до 1699 года.

Несколько столетий Крым находился под властью более крупного монгольского государства, а затем довольно долго — с 1441 по 1783 годы — существовал как Крымское ханство. На протяжении большей части своего существования он проводил внешнюю политику Османской империи на севере в отношении Литвы, Польши и Московии. В какой-то момент около 1650 года османы взяли верх над татарами. Однако это было примерно в то время, когда власть Османской империи ослабевала. Татары теперь сражались в избранных Стамбулом войнах, которые не всегда заканчивались благополучно.

Татары сражались, например, во время османского вторжения в Габсбургскую монархию в 1683 году, целью которого был захват Вены. Габсбурги устояли в своей столице благодаря вмешательству польско-литовской армии, которая в знаменитой атаке штурмовала осаждающие османские войска. Эту битву вспоминают как триумф христианства. Что не всегда помнят, так это то, что союзники Габсбургов не могли отличить польско-литовских солдат от крымских татар. Столетия глубокого взаимодействия привели к сходству не только в тактике и вооружении, но и в одежде. Именно после этого османского поражения Москва перестала платить дань Крымскому ханству.

В 1721 году Московское государство переименовало себя в «Российскую империю» в результате сознательного ребрендинга, делая таким образом отсыл к древней Руси. Три других государства, занимавшие территорию между Балтийским и Черным морями, — Речь Посполитая, Крымское ханство и Украинское казацкое государство — потерпели поражение или распались в течение XVIII века. Российская империя, в отличие от этих трех других государств, эффектно прорвалась в эпоху европейских открытий, ведя торговлю, охватывающую Атлантику и Тихоокеанский регион. Сложная борьба между этими тремя другими образованиями также имела решающее значение для окончательного триумфа России.

Важнейшим из этих конфликтов было восстание украинских казаков против польского владычества в 1648 году. Оно привело, после того как польско-литовская армия начала брать верх, к отчаянному союзу между украинскими казаками и Москвой, скрепленному в Переяславе в 1654 году. Этот альянс положил начало подчинению украинского казачества.

К концу восемнадцатого века Польша-Литва была разделена, и Российская империя использовала украинских казаков, теперь находящихся под ее командованием, чтобы изгнать крымских татар с территории нынешней южной Украины, а затем получить контроль над самим Крымом. Как только эти цели были достигнуты, Российская империя упразднила оставшуюся автономию украинских казаков внутри Российской империи.

Эта невероятная серия побед новой Российской империи в восемнадцатом веке не означала восстановления «потерянной» территории. Земли древней Руси, завоеванные Россией, находились в других политических системах полтысячелетия — намного, намного дольше, чем Русь вообще существовала. Другие земли, которые русские получили в восемнадцатом веке, такие как Польша, Крым и нынешняя южная Украина, вообще не были частью Руси.

Когда императрица Екатерина II присоединила Крым и то, что сейчас является югом Украины, к своей Российской империи, она назвала эти земли «Новой Россией». Как только что-то объявляется «новым», все, что было раньше, подлежит ликвидации. В этом знакомом колониальном термине смысл в том, что что-то вот-вот станет частью Российской империи. Русских в этих местах в то время практически не было, а русской истории не было вообще.

В отличие от Путина и современных россиян, Екатерина (немка) понимала, что происходящее в Крыму — не восстановление исторических прав. Когда она объявила это место «Новой Россией», это было в духе английских поселенцев в «Новой Англии» или Джеймса Кука по отношению к «Новому Уэльсу» или «Новой Каледонии». Когда вы применяете свое имя к населенному региону с историей, вы оставляете за скобками местных жителей и прошлое и даете себе право делать то, что хотите (все это относится и к истории США).

С «новым» Екатерина сочетала очень старое. Сама без какой-либо семейной связи с русской или восточноевропейской историей, за исключением русского мужа, который был убит, чтобы она могла править, она свободно обращалась к древним ссылкам, когда представляла будущее своих новых земель. Чтобы стереть крымский, мусульманский и османский характер территории, она обратилась к еще более древней истории, которая была ей знакома: к классической Греции.

Верно, что Крым принадлежит к классическому миру. Южное побережье непрерывно заселялось греками более двух тысяч лет. Эта история предоставила Екатерине возможность представить себе всю «Новую Россию» в классических терминах и, таким образом, представить преемственность своей Российской империи, ее связь с античным миром. Это, конечно, означало замалчивание истории коренных народов и государств «Новой России» — украинских казаков и крымских татар.

Чтобы соединить старое и «новое», Екатерина заменила в Крыму тюркские названия на греческие. Когда на юге Украины строились новые города, им также давали имена с классическим оттенком. И таким образом Херсон, находящийся сегодня на охваченном боями юге Украины, напомнил древнегреческий Херсонес, существовавший когда-то в Крыму. Мариуполь, который сегодняшняя Россия полностью разрушила, напоминает древнегреческий Мариамполь, который тоже был в Крыму. Настоящие греки, которые жили в Крыму, были депортированы в эти новые поселения на юге Украины, что сбивает с толку. Отсюда и большое греческое поселение в Мариуполе. Греки жили здесь до 2022 года, когда большинство из них были убиты или вынуждены бежать из-за российского вторжения и разрушения их города.

Екатерина посадила оливковые деревья, чтобы местность выглядела более греческой (и посадила в Херсоне единственное абрикосовое дерево). Эти южноукраинские области, как и Крым, никогда не были частью Руси. Однако у них было очень непосредственная связь с украинским прошлым. Именно на юге Украины, на Днепре, украинское казачество на протяжении долгих веков имело свои опорные пункты. Все эти отсылы к классическим образцам на юге Украины были направлены ​​на то, чтобы стереть эту самую недавнюю историю украинского казачьего государства, точно так же, как вся «классизация» Крыма была направлена ​​на то, чтобы стереть историю Крымского ханства и татар.

Вместе с этими переименованиями появился новый человеческий «ландшафт». Российская империя раздавала земельные участки в Крыму чиновникам и дворянам, строившим усадьбы в стиле, который они считали классическим. Русским нравился Крым, потому что там было тепло, а в их стране было холодно (что, впрочем, не изменилось). Полуостров стал местом имперских военно-морских баз.

Крымскому населению пришлось уступить. В конце восемнадцатого века, когда Крымское ханство перестало существовать, почти все население полуострова было крымскотатарским. Около трети татар эмигрировало в первые годы царского правления России. Во время Крымской войны 1853−1856 годов ушло еще более ста тысяч. Примерно в то же время крымские татары стали меньшинством в том краю, который до недавнего времени был их собственной страной. В оставшиеся десятилетия XIX века позиции крымских татар еще больше ослабли.

После распада Российской империи во время Первой мировой войны Крым несколько раз переходил из рук в руки и находился под властью то украинских, то крымских, то красных (большевистских), то белых (неоимперских) русских войск. В мае 1920 г. представитель крымского парламента направил в Лигу Наций петицию о придании полуострову мандата Лиги. Ссылаясь на «тиранию» российского имперского правления, он просил передать мандат Польше. Лига ответила, что крымский вопрос не может быть отделен от событий в России в целом. Этими событиями стал захват полуострова большевиками в ноябре того же года.

Советское руководство понимало, что у Крыма было совершенно особое прошлое, и до 1945 года полуостров считался автономной республикой в ​​составе Российской республики СССР. В последние годы существования автономной республики все ее оставшееся коренное население было насильственно переселено. Сталин ложно изобразил весь крымскотатарский народ пособниками немецкой оккупации и приказал депортировать их всех с их исторической родины. (Путинская практика связывания целых народов с нацистами и последующего их уничтожения, как мы видим, имеет традицию.)

Всего за три дня в мае 1944 года советская тайная государственная полиция арестовала и насильственно депортировала 180 014 крымских татар, большинство из них в советский Узбекистан. Позже депортации подверглись и крымскотатарские ветераны Красной Армии, которые хотели вернуться домой после освобождения из немецких лагерей. Все эти люди потеряли свои дома и имущество; их сменили переселенцы из остального СССР — как правило, русские. Именно благодаря этой относительно недавней этнической чистке население Крыма стала в большинстве своём русским.

Однако его политический статус оставался неопределенным. Крым до недавнего времени был автономной областью благодаря наличию крымских татар, которые были «вычищены» с полуострова. После войны это была обычная область или район Российской республики СССР. Участь решать судьбу полуострова выпала Никите Хрущеву, преемнику Сталина. Через десять лет после массовой депортации полуостров по инициативе Хрущева был передан из Российской в ​​Украинскую Советскую республику.

Мотивы Хрущева были практическими. Связь с Российской республикой была логистическим и административным кошмаром. Никакого сухопутного сообщения с Россией не было, зато оно было с Украиной. Крым можно было разумно снабжать водой и энергией с украинской стороны. С тех пор, как Россия силой захватила Крым, отобрав его у Украины в 2014 году, на полуострове существовала постоянная проблема с водой. (Странная вещь в недавнем твите Илона Маска о России и Украине заключалась в том, что он упомянул проблему водоснабжения, которая хорошо известна российским властям, но не является общеизвестной)

Хрущев, хорошо знавший Украину, увидел возможность политической выгоды в представлении этого административного решения в проукраинском ключе. Советская Украина ужасающе пострадала от голода и террора в 1930-х годах, о чем было хорошо известно Хрущеву. Он также лично участвовал в подавлении украинских националистически настроенных партизан на землях, отнятых у Польши, которые в 1945 году были присоединены к советской Украине. Поэтому он облачил административную меру в национальную одежду — в буквальном смысле слова.

Передача состоялась в год трехсотлетия Переяславского мира, договора, заключённого еще в 1654 году, по которому московское войско выступило на стороне украинских казаков против Польши-Литвы. В 1954 году это было представлено — без исторической основы — как выбор украинцев навсегда присоединиться к России. Пачки сигарет и ночные сорочки были произведены с лозунгом «300 лет» в честь якобы древнего русско-украинского синтеза.

В этой части внутрисоветской национальной пропаганды, направленной на украинцев и русских, крымчане были полностью потеряны, как это часто бывает сегодня в дискуссиях о полуострове. Никто не упомянул, что полуостров утратил свой автономный статус после этнической чистки коренного населения. Никто не поехал в Узбекистан, чтобы спросить у депортированных крымчан, очень большой процент которых погиб, что они думают об этом празднике.

После распада Советского Союза в 1991 году депортированные крымские татары или их дети и внуки вернулись на родину, которая теперь была частью независимой Украины. Все регионы Украины проголосовали за независимость на референдуме в том же году, все с очень большим отрывом: кроме Крыма. В Крыму голосование за независимость Украины было по-прежнему положительным — 54% — но это на 36 пунктов ниже общенационального результата, который составлял 90%.

Между 1945 и 1991 годами Крым стал домом, а часто и домом престарелых, для более чем миллиона новоприбывших русских, чье происхождение и политический опыт были советскими. Из-за советских военно-морских баз здесь также жили отставные офицеры и их семьи. Будучи новоприбывшими, они, естественно, были склонны считать, что Крым «всегда» был советским или российским. После 1991 года Крым был районом Украины с наибольшей локальной сепаратистской тенденцией, хотя это никогда не было чем-то большим, чем раздражителем. Украинское государство приветствовало вернувшихся крымских татар, которые составляли на тот момент примерно десять процентов населения полуострова.

Крымские татары склонны видеть в Украине противовес русскому национализму и советской ностальгии, которую по понятным причинам они не разделяют. Когда Россия вторглась в Украину в 2014 году и захватила Крым, около десяти тысяч крымских татар бежали на север и поселились в других регионах Украины. В ходе нынешнего российского вторжения Россия намеренно активно мобилизует крымских татар в оккупированном Крыму, чтобы они могли умереть, сражаясь в Украине. Это часть более крупной российской стратегии убийства мужчин из числа коренных народов.

Предыдущее российское вторжение восемь лет назад оправдывалось идеей, что Крым «всегда» был Россией, точно так же, как это вторжение оправдывается идеей, что Россия и Украина «всегда» были вместе. Я уже писал здесь и не только здесь о проблеме «всегда вместе» — в своих книгах по истории (например, «Реконструкция народов», «Красный принц», «Кровавые земли», «Черная земля», «Дорога к несвободе») я начинаю историю Восточной Европы с других предпосылок, которые, возможно, могут помочь нам увидеть наш путь через нее или вокруг нее. Во время вторжения 2014 года российская пропаганда была намного успешнее, чем на этот раз; возможно, по той причине, что слишком много людей в Северной Америке и Европе, кажется, считали разумным сказать, что Крым «всегда» был Россией.

Тем не менее, российский «референдум» 2014 года в Крыму был не менее фиктивным, чем «референдумы», которые только что «прошли» в четырех других украинских областях. Этот предвыборный фарс, так же, как сейчас, устроили оккупанты, указавшие местным жителям, как голосовать. Плакаты в Крыму перед этим «референдумом» 2014 года провозглашали, что выбор стоит между Россией и нацизмом (опять — та же тема). На момент голосования жители Крыма не имели доступа к международным или украинским СМИ. В тот день им пришлось выбирать, в духе Оруэлла, между двумя вариантами, оба из которых сводились к аннексии Крыма Россией. По внутренней информации администрации президента России, на референдум явилось менее трети правомочных избирателей, и голоса разделились между двумя вариантами: так что, если можно вообще сказать, что такой фарс можно «проиграть», то Россия его проиграла.

Однако чтобы закончить там, где я начал: в основном юридическом смысле все это не имеет значения. Юридически Крым является частью Украины по той же причине, что Мэн является частью США, а Прованс — частью Франции: есть международное право и принцип взаимного признания государств. Даже если бы рассуждения Путина о Крыме и Украине были чем-то иным, чем многоаспектной исторической чушью, они не давали бы оправдания вторжению и аннексии. Тем не менее, история Крыма интересна сама по себе (см. отличные книги Келли О’Нил, Чарльза Кинга, Нила Ашерсона, Натальи Круликовской-Едлинской и покойной Патриции Херлихи, среди многих других, о Крыме и Новороссии).

Некоторое знание истории Крыма также позволяет по-новому взглянуть на историю Восточной Европы, а также на современные предложения Украины и России относительно полуострова. Идея России состоит в том, чтобы рассматривать Крым как базу для современной империи, с машиной государственного террора и военно-морскими базами и дальнейшим притеснением коренного крымскотатарского населения. Украинцы предлагают сделать Крым полностью демилитаризованной зоной с национальным парком-заповедником и с признанием его коренных жителей.

Так что же именно делал Путин, когда он напал на украинский регион Крым в 2014 году, когда он построил этот мост в 2018 году, когда он напал на Украину в 2022 году, когда он снабжал свою армию вторжения через мост? Во всех рассказах Путина о прошлом как будто не существует России, если только Россия не может быть каким-то образом привязана к чужой истории. Россия не за, она только против. Его мифам присуще какое-то паразитическое или даже вампирское качество, как будто русское самовоображение вечности поддерживает себя, поглощая реальные истории реальных соседей.

Путину нечего сказать о будущем. Кажется, он понятия не имеет, чем может быть сама Россия, как государство или общество, если не считать конфликтов, которые призваны освятить его собственный мистицизм. Его ссылки на прошлое, которого не было, оставляют открытым вопрос о том, чем же является или может стать «Россия».

У Екатерины, по крайней мере, была идея, стоящая за ее империализмом: Российская империя присоединялась к общеевропейским практикам и становилась европейской империей, имеющей удобную связь с античными греками. У Путина, который представляет свои войны за Крым и Украину как часть более масштабной смертельной борьбы с Западом, нет даже этого. Его империализм существует ради него самого или, быть может, единственно ради него самого. Его глубокие искажения прошлого, абсолютно ни к чему не ведущие, являются скользким краем пропасти, в которую вместе с ним падает и сама современная Россия.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на snyder.substack.com

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