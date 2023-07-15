Отдельно от Пригожина. Путин хочет сохранить ЧВК Вагнер как боевую силу — ISW 15 июля, 07:31 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexey Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Риторика российского диктатора Владимира Путина подтверждает, что он хочет сохранить ЧВК Вагнер как боевую силу, отделив от нее главаря Евгения Пригожина.

Об этом говорится в новой сводке ISW (Института изучения войны).

Аналитики указывают на то, что президент России Владимир Путин заявил, что намерен сохранить ЧВК Вагнер как сплоченную боевую силу, а не разделить ее.

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Однако, по их данным, стремится отстранить основателя ЧВК Евгения Пригожина от руководства и сил Вагнера.

На прямой вопрос о будущем наемников как боевой единицы Путин продолжал придерживаться абсурдного утверждения о том, что в России не существует частных военных компаний.

Путин подтвердил, что 29 июня он встречался с Пригожиным и 35 командирами Вагнера.

Он заявил, что предложил наемникам возможность служить под командованием командира группировки (позывной Седой), который руководил силами Вагнера в течение последних 16 месяцев.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил 14 июля, что силы Вагнера не участвуют в военных операциях в Украине.

Ранее Путин заявлял, что юридически в РФ военные частные компании, в частности Вагнер, не существуют. Кремлевский диктатор считает, что в ситуации вокруг ЧВК Вагнер все «очень просто и очевидно для российского общества».