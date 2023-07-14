«Постреляли и помянули жмуров». Как Пригожин стал личным садистом Путина и что в итоге сменил его мятеж? Интервью NV 14 июля, 16:18 NV Премиум Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону после окончания мятежа ЧВК Вагнер, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Андрей Захаров, журналист-расследователь, объяснил Radio NV, какой путь прошел Евгений Пригожин от типичного представителя криминала Петербурга 1990-х до личного садиста российского диктатора Владимира Путина.

Издание Проект выпустило большой материал о жизни Евгения Пригожина, главаря ЧВК Вагнер. Статья охватывает жизнь основателя ЧВК от молодости, когда он несколько раз сидел в тюрьме, до военного мятежа, который он поднял 24 июня 2023 года. Многое было уже ранее известно, однако издание опубликовало и неизвестные факты о Пригожине, основанные на воспоминаниях сотрудников его компаний, криминальных подельников и взломах электронной почты.

Видео дня

— В какой-то момент Пригожин становится довольно близок к Путину. Путин приводит высокопоставленных лиц в его ресторан, первых глав государств. Из этого можно сделать вывод, который, в принципе, уже давно озвучен, что Путин доверяет только тем, кого давно знает. Пригожин из той же категории?

— И да, и нет. У него есть какой-то период, после которого он людям уже меньше доверяет. С другой стороны, охранники, которые с ним с 2000-х и 2010-х, им удалось подняться. Глава Тульской области Зюмин, который до этого возглавлял силы специальных операций, считается, что он был главным командующим во время аннексии Крыма, он же был его охранником. То есть, в принципе, когда он с человеком сближается и видит от человека какие-то определенные сигналы по отношению к себе, он начинает доверять. Мы нашли такой хороший момент.