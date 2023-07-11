«Не хотят идти за Путиным». В России есть 14 генералов, которые поддерживают Пригожина — Данилов 11 июля, 10:15 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что многие российские военные поддерживают главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

«Есть очень много командиров, которые симпатизируют Вагнеру и не хотят идти за Путиным», — сказал он Reuters.

По словам Данилова, ему известно о 14 российских генералах, которые поддерживают Пригожина.

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Reuters пишет, что один из отрядов Вагнера во время бунта направился на север по трассе М-4, в сторону Москвы. Их путь пролегал мимо Богучара — гарнизонного города, где расквартирована российская часть. Трое местных жителей заявили журналистам, что российские военные там не оказывают никакого сопротивления, и что значительная часть жителей города, в том числе и военнослужащие, «сочувствуют» «вагнеровцам».

Одна из женщин сказала о Пригожине: «А кого еще поддерживать? Хоть один достойный человек, который не испугался».

Другая жительница также сказала, что Вагнер пользуется широкой поддержкой в городе и что многие боевики Вагнера родом из Богучара.

«Они все друзья», — сказала она.

Мятеж Пригожина в России: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям «вагнеровцев» в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов «вагнеровцам».

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили минимум семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна «вагнеровцев» уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря.

10 июля появилась информация, что 29 июня Пригожин и командиры подразделений террористов Вагнера встретились с российским диктатором Путиным.