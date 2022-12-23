Яковина: Гиркин предлагает расстреливать российские элиты. Арестует ли его Путин? 23 декабря, 09:10 Гиркин объявил о походе в политику (Фото:ГУР)

Военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) объявил о создании политического проекта, по сути, предложив себя в качестве замены диктатору Владимиру Путину. Тот, скорее всего, устранит конкурента, а для Украины это будет неплохо, считает международный обозреватель Иван Яковина.



Условное название гиркинского проекта — Клуб рассерженных патриотов.

«Имеется в виду клуб тех людей, которым с одной стороны чужды все либеральные ценности, демократия, свобода и так далее. С другой стороны они ненавидят Владимира Путина, всю его коррупционную систему, хотят ее снести, сломать, уничтожить и решить вопрос уже по-своему, сделать, наверное, Гиркина новым руководителем Российской Федерации», — сказал Яковина в эфире Радио НВ.

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Сам «блогер-реконструктор» не просто злобно критикует военные промахи Путина, но и недвусмысленно предлагает себя в качестве его замены, полагая, что он может решать те задачи, в которых Путин продемонстрировал свою полную несостоятельность.

«Гиркин уже объявил, что знает рецепт успеха, знает, как сделать так, чтобы все получилось, все заработало. Рецепт „успеха“, если кто не в курсе, — это массовые расстрелы российской элиты. Естественно, российской элите такие рецепты не очень нравятся, но Гиркин заявляет, что вообще не стесняется пустить в ход именно такой метод решения проблем», — отметил обозреватель.

По его мнению, перед Путиным возникла серьезная дилемма: немедленно «пустить своего конкурента в расход», либо разрешить Гиркину выйти на путинскую же «электоральную полянку», рискнув взрастить себе конкурента с экстремально опасными идеями.

«Я думаю, что Гиркина скорее всего арестуют. И кстати, для Украины это будет совсем неплохо, поскольку это, скорее всего, приведет к острому кризису легитимности в Российской Федерации, к жесткому расколу нынешних лоялистов, этой Z-бригады, которая там сейчас стоит у власти. Потому что самая активная, самая сплоченная, самая заряженная часть нынешних лоялистов в случае ареста и посадки Гиркина обязательно уйдет в оппозицию режиму», — прогнозирует Яковина.

По его словам, в ближайшее время могут начаться абсолютно непредсказуемые процессы в рядах сторонников Путина в частности и российского империализма в целом.