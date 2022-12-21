«Клуб рассерженных патриотов». Как Путин теряет легитимность в глазах таких террористов, как Стрелков — Яковина 21 декабря, 19:27 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин выступает на коллегии Минобороны РФ, 21 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин теряет военную легитимность в среде таких террористов, как Игорь Гиркин (Стрелков), провоцируя их на «поход» в политику.

Чем это грозит для основания российского режима разбирался в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

Военная легитимность, наверное, одна из самых древних, кто сильнее, кто круче, тот и управляет. И Путин решил, что теперь он будет обходиться этой военной легитимностью, я ваш царь, поскольку я побеждаю на войнах. И что же получается? Естественно, он ожидал, что у него с захватом Киева и вообще всей Украины получится примерно так, как получилось с захватом Крыма. Но не получилось, он начал войну проигрывать, это во-первых.

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Во-вторых, он воевать в общем не умеет. А в-третьих, Владимир Путин боится показаться, предстать, что называется, перед своими солдатами. А это обязательный компонент военной легитимности, ты не можешь быть успешным военным лидером, претендовать на что-то там и бояться собственных солдат. Так не бывает.

Если ты военный лидер, то будь любезен, будь со своими военными. Не только с генералами через 30 метров стола, а прямо непосредственно с солдатами. Ладно в окопе, Бог с ним, но хотя бы в землянку какую-нибудь зайди или в какое-то помещение, пожми руки [солдатам].