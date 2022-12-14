«Отруби мне, царь, голову». Почему Гиркин призвал к показательным казням в окружении Путина — Яковина 14 декабря, 14:49 Лобное место в Москве, где Гиркин призывает казнить элиту РФ (Фото:Википедия)

В риторике вернувшегося с фронта военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова) появилось нечто новое, заметил в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.



В видеообращении Гиркин заявил, что на Красной площади, на лобном месте, «нужно отрубать головы хотя бы виртуально». Потому что, по его словам, российские солдаты видят «полную неспособность» российского командования, деградацию и разворовывание, и потому полностью демотивированы.

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«Я думаю, что, судя из того, как он выражался, он не против и сам Путина пристрелить. Имея возможность, я думаю, он бы ею не пренебрег. И вообще он ругал Путина за то, что тот постоянно съезжает с военной темы, хочет показать, что он не имеет отношения ни к сдаче Херсона, ни к бегству из Харьковской области, ни к затоплению крейсера Москва. У Гиркина просто пукан взрывается», — сказал Яковина.

В частности, военный преступник предложил отрубить голову министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

«Он вспомнил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, сказавшую, что Минские соглашения были заключены для того, чтобы позволить Украине подольше продержаться и создать армию. Он говорит, что после таких слов Лавров должен был прийти с топором к Путину и сказать: „Отруби мне, царь, голову“», — цитирует обозреватель «православного реконструктора».

Гиркин проехался и по министру обороны РФ Сергею Шойгу, назвав его сочетанием «дурака, вора и мерзавца тупого, как пробка».

«Он, конечно, интересные планы строит. Но понимаете, такого, конечно, никогда не будет. Потому что Путин ни за что не пойдет на то, чтобы ссориться настолько сильно со своей элитой, чтобы начать всем своим друзьям и товарищам рубить головы и что-то еще отрубать. Лаврова он, конечно, никогда в жизни не казнит. И „тупого, как пробка, мерзавца“ по имени Сергей Шойгу тоже. Он недавно ему очередное звание героя России дал, а вовсе не голову отрубил. Потому что как только он начнет эти репрессии, к которым призывает Гиркин, то его снимут его же друзья», — пояснил Яковина.

Ни смена элит, ни военная диктатура в РФ, о чем мечтает Гиркин, невозможны, убежден журналист.