Дуэт лжецов. Путин и Шойгу выдали новую порцию заявлений о войне против Украины — главное 21 декабря, 17:03 Сергей Шойгу и Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ (Фото:Спутник/Сергей Файдеихев/Пол в REUTERS)

В среду, 21 декабря, в Москве состоялось заседание коллегии Минобороны РФ, в ходе которого выступили российский диктатор Владимир Путин и глава ведомства Сергей Шойгу.

НВ собрал главное из выступлений Путина и Шойгу по поводу войны против Украины и их планов на модификацию армии.

О войне против Украины

Россия планирует продолжить "специальную военную операцию" (так Кремль называет войну) в Украине и в следующем году "до полного выполнения задач", сказал Шойгу. Он не уточнил, каких именно. С начала полномасштабной войны российский режим неоднократно менял ее цели.

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Шойгу соврал, что во время войны Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, тогда как россиянам удалось уничтожить существенную часть украинского вооружения и техники. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 декабря оккупанты потери 99740 человек.

Также у России есть планы касательно захваченной инфраструктуре в Украине.

"Сегодня полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе. Планируем развернуть в них пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта Военно-морского флота», – высказался глава Минобороны РФ, добавив, что «Азовское море снова стало внутренним морем России».

О мобилизации

Министр обороны России признал, что при проведении мобилизации на войну против Украины возникли проблемы, однако не сказал правды об их масштабе.

«Система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения. Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве находящихся в запасе граждан», — сказал Шойгу.

По его словам, более 300 тысяч граждан РФ призвали на войну против Украины "для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий". При этом 830 тысяч человек освободили от призыва «для поддержки экономики».

В дальнейшем численность Вооруженных сил РФ хотят увеличить до 1,5 млн человек (то есть на 350 тысяч), 695 тысяч из которых будут контрактниками. В то же время, возрастные рамки для призыва на срочную военную службу планируют изменить с 18-27 лет на 21-30 лет.

Об изменениях в армии

Для подготовки войск страны-агрессора хотят применить нововведения, изучив для этого опыт и тактику НАТО. По словам Путина, информацию о силах Альянса россияне якобы получили во время войны в Украине.

Кроме того, он хочет обеспечить беспилотниками все звенья российской армии и развивать ядерную триаду РФ, в которую входит стратегическая авиация, межконтинентальные ракеты и подводные атомные ракетоносцы.

"Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире", - считает диктатор.

Также Путин заявил, что ограничений по финансированию Вооруженных сил РФ нет, но милитаризации экономики не будет.