Шойгу заговорил о планах РФ начать новое наступление в Украине 21 декабря, 15:01 Шойгу проговорился о планах Кремля, говоря о мобилизации россиян (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via Reuters)

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заговорил о планах Кремля касательно нового наступления в Украине.

Об этом он сказал на коллегии Минобороны РФ с участием диктатора Владимира Путина, говоря о задачах проведенной мобилизации, пишут пропагандистские РИА Новости.

Видео дня

По словам Шойгу, мобилизация россиян была проведена для «стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий».

В то же время, диктатор Путин заявил, что всего в армию российских оккупантов было мобилизовано 300 тысяч человек, 150 тысяч из них проходят подготовку на полигонах.

Читайте также: Генерал Ходжес выразил сомнения в способности РФ осуществить новое наступление в начале следующего года

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По словам министра обороны Алексея Резникова, новое российское наступление может произойти уже в феврале следующего года.



По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.