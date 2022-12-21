С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла почти 100 тысяч военных — Генштаб ВСУ 21 декабря, 09:27 С начала полномасштабного вторжения в Украину войска РФ лишились более 3000 танков (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 99 740 своих военных, за минувшие сутки — 510.

Такие данные по состоянию на утро среды, 21 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 19 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 3002 ( +7)

+7) Боевые бронированные машины — 5979 ( +5)

+5) Артиллерийские системы — 1972 ( +12)

+12) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 412 ( +2)

РСЗО) — 412 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 212 ( +0)

ПВО) — 212 +0) Самолеты — 281 ( +1)

+1) Вертолеты — 267 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1688 ( +8)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1688 +8) Крылатые ракеты — 653 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4408(+9)

Специальная техника — 178 ( +8)

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 декабря — 301-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.