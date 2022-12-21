«Аналоговнет!». Диктатор Путин грозится развивать ядерную триаду РФ, снова хвастаясь своими ракетами 21 декабря, 15:13 Таким образом Владимир Путин хочет «сохранить баланса сил в мире» (Фото:Mikhail Kuravlev/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин снова принялся угрожать миру ядерным оружием.

По его словам, только так РФ сможет сохранить свою «целостность» и «баланс сил в мире».

«Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом», — заявил глава кремлевского режима в среду, 21 декабря, во время расширенного заседании коллегии министерства обороны.

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В частности, он утверждает, что сейчас в РФ продолжается процесс перевооружения ракетных войск стратегического назначения на гиперзвуковые комплексы Авангард, а в ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты Сармат.

«В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования Циркон», — добавил Путин.