Протесты в Армении: лидер оппозиции объявил о дальнейших действиях движения

Лидер оппозиции Армении, которая под давлением митингов добилась отставки правительства Сержа Саргсяна, Никол Пашинян ожидает внеочередных парламентских выборов в стране и отметил, что отставка премьера не является окончательной победой.

С такими тезисами Пашинян выступил перед участниками акций протестов в Ереване 23 апреля в Ереване, сообщает News.am.

"Если президент и республиканцы надеются... удерживать власть с помощью теневого правительства, я призываю всех, прежде всего забыть эту идею. Люди победили, и эта победа должна быть признана без каких-либо условий", - сказал Пашинян сторонникам отставки Саргсяна.

Оппозиционный лидер в дальнейшем надеется на мирную передачу власти. Сейчас, по его словам, в стране должна быть создана Национальная ассамблея. Ее задачей станет выдвижение кандидатуры нового премьера.

"Это должно произойти через неделю", - сказал он.

А уже новое правительство с временным руководителем должно назначить внеочередные парламентские выборы.

Пашинян отметил перед митингующими, что отставка кабинета Саргсяна была лишь одним из вопросов на повестке дня.

Напомним, президент Армении Армен Саркисян вскоре после объявления отставки премьер-министра Сержа Саргсяна 23 апреля подписал указ об отставке правительства страны.

Впоследствии стало известно, что первый вице-премьер Армении Карен Карапетян приступил к исполнению обязанностей главы правительства.

Пашиняна в ходе многодневных акций протеста с требованием отставки премьера задерживали правоохранители.

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