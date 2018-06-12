12 июня 2018, вторник

Протестующие в Тбилиси решили неделю повременить с акциями

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Акции протеста в центре Тбилиси

Акции протеста в центре Тбилиси

Активисты, которые уже несколько недель ведут протесты у здания правительства Грузии в Тбилиси, решили не проводить протестных мероприятий на протяжении недели.

 

Следующий массовый митинг пройдет 18 июня, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, 31 мая в Тбилиси начались массовые акции протеста против несправедливого, по мнению активистов, расследования убийства двух мальчиков-подростков.

Отец одного из убитых Заза Саралидзе обвинил прокуратуру в необъективности и укрывательстве убийц, которых, по его мнению, покрывают влиятельные родственники. Он призвал общество и все политические силы в стране присоединиться к протесту.

Участники протеста требовали отставки правительства и генерального прокурора Грузии. В результате генпрокурор Ираклий Шотадзе ушел в отставку. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о том, что не будет выполнять требование протестующих.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове