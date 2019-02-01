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Прорыв плотины в Бразилии: спасатели обнаружили тела 110 погибших

Сегодня, 09:28
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EPA

В результате прорыва плотины в Бразилии погибли уже 110 человек

Во время поисково-спасательных работ на месте прорыва плотины в Бразилии обнаружили тела 110 погибших.

По данным спасателей, еще 238 человек считаются пропавшими без вести, сообщает DW.

Представители спасательных служб признают, что число погибших будет расти, ведь шансов найти выживших практически нет.

В течение недели спасатели с помощью специальной техники пытаются обнаружить тела погибших, в том числе и благодаря функции геолокации в мобильных телефонах.

К работам привлечены спецтехника, в том числе и вертолеты. На помощь местным спасателям Израиль направил 130 военнослужащих и 16 тонн специального оснащения.

Сейчас поисковые работы ведутся в районе столовой бразильской горнодобывающей компании Vale SA, которой принадлежал объект, где произошла катастрофа. Ожидается, что наибольшее количество погибших будет именно здесь.

Поиск тел погибших затрудняют также и значительные масштабы катастрофы: илом залило территорию площадью около 290 гектаров.

Напомним, прорыв дамбы хвостохранилища горнодобывающей компании Vale в сельском регионе Бразилии произошел 25 января. Сообщалось о гибели 99 человек. Среди пострадавших и погибших - местные жители и работники горнодобывающей компании.

Разрушение дамбы в Бразилии

25 января 2019 года в Бразилии произошло разрушение плотины.

EPA

В компании Vale заявили, что родственники жертв получат 100 тысяч долларов компенсации в течение трех дней.

В рамках расследования дела полиция Бразилии задержала трех сотрудников Vale и двух подрядчиков.

Теги:   Разрушение плотины Бразилия

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