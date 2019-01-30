Прорыв дамбы в Бразилии: количество погибших возросло до 99 Сегодня, 23:07 2 Цей матеріал також доступний українською EPA Число погибших составляет 99 человек EPA

Количество погибших в результате обрушения дамбы в Бразилии возросло до 99 человек, еще 259 числятся пропавшими без вести.

Об этом в среду, 30 января, сообщили в управлении гражданской обороны штата Минас-Жерайс, передает Globo.

Личности 57 погибших установлены. Еще 259 человек пропали без вести и, по всей вероятности, погибли. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В район бедствия отправили 400 силовиков во избежание случаев мародерства.

Напомним, что прорыв плотины хвостохранилища горнодобывающей компании Vale в сельском регионе Бразилии произошел 25 января. Сообщалось о гибели 65 человек. Среди пострадавших и погибших – местные жители и работники горнодобывающей компании.



В компании Vale заявили, что родственники жертв получат 100 000 долларов компенсации в течение трех дней.

В рамках расследования дела полиция Бразилии задержала трех сотрудников Vale и двух подрядчиков.