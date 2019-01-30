Прорыв дамбы в Бразилии: количество погибших возросло до 99
Количество погибших в результате обрушения
дамбы в Бразилии возросло до 99 человек, еще 259 числятся пропавшими без вести.
Об этом в среду, 30 января, сообщили в
управлении гражданской обороны штата Минас-Жерайс, передает Globo.
Личности 57 погибших установлены. Еще 259 человек пропали без вести и, по всей вероятности, погибли. Поисково-спасательные работы продолжаются.
В район бедствия отправили 400
силовиков во избежание случаев мародерства.
Напомним, что прорыв плотины хвостохранилища
горнодобывающей компании Vale в сельском регионе Бразилии произошел
25 января. Сообщалось о гибели
65 человек. Среди пострадавших и погибших – местные жители и работники
горнодобывающей компании.
В компании Vale заявили, что родственники
жертв получат 100 000 долларов компенсации в течение трех дней.
В рамках расследования дела полиция Бразилии
задержала трех сотрудников Vale и двух подрядчиков.