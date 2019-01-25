В Бразилии обрушилась плотина Вчера, 18:46 862 Цей матеріал також доступний українською @g1 / Twitter @g1 / Twitter

В пятницу, 25 января, в Бразилии произошло обрушение плотины, в результате погибли несколько человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление службы ликвидации последствий чрезвычайных событий.

В результате грязевой поток обрушился на дома в сельской местности. По предварительным данным, плотина принадлежит горнодобывающей компании Vale.

Авария произошла в районе Брумадинью, штат Минас-Жерайс. Точное количество жертв и детали инцидента пока неизвестны.

