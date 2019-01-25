В Бразилии обрушилась плотина
Вчера, 18:46
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В пятницу, 25 января, в Бразилии произошло
обрушение плотины, в результате погибли несколько человек.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление службы ликвидации последствий чрезвычайных событий.
В результате грязевой поток обрушился на дома в сельской местности. По предварительным данным, плотина принадлежит горнодобывающей компании Vale.
Авария произошла в районе Брумадинью, штат Минас-Жерайс. Точное
количество жертв и детали инцидента пока неизвестны.