Прорыв плотины в Бразилии: полиция провела первые задержания Сегодня, 17:13 6520 Цей матеріал також доступний українською EPA Количество погибших, скорее всего, превысит 300 человек EPA

В рамках расследования дела о прорыве плотины в штате Минас-Жерайс полиция Бразилии задержала трех сотрудников бразильской горнодобывающей компании Vale и двух подрядчиков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры штата Минас-Жерайс.

Двое задержанных являются руководителями старшего звена на шахте Corrego do Feijao, где произошло обрушение плотины хвостохранилища. Должность третьего задержанного сотрудника Vale пока неизвестна.

По словам прокуроров штата, в Сан-Паулу были задержаны еще два инженера, которые работали по поручению Vale и предоставили заключения о безопасности плотины.

Согласно решению судьи, следователи штата Минас-Жерайс выдали пять ордеров на арест и семь ордеров на обыск по подозрению в убийстве, фальсификации документов и экологических правонарушениях.

Прорыв плотины хвостохранилища горнодобывающей компании Vale в сельском регионе Бразилии произошел 25 января. Официально подтверждена гибель 65 человек. Еще 279 человек пропали без вести и, вероятно, погибли.