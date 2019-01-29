Прорыв плотины в Бразилии: полиция провела первые задержания
В рамках расследования дела о прорыве плотины в
штате Минас-Жерайс полиция Бразилии задержала трех сотрудников бразильской
горнодобывающей компании Vale и двух подрядчиков.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на
заявление прокуратуры штата Минас-Жерайс.
Двое задержанных являются руководителями
старшего звена на шахте Corrego do Feijao, где произошло обрушение
плотины хвостохранилища. Должность третьего задержанного сотрудника Vale пока
неизвестна.
По словам прокуроров штата, в Сан-Паулу были задержаны
еще два инженера, которые работали по поручению Vale и предоставили заключения
о безопасности плотины.
Согласно решению судьи, следователи штата
Минас-Жерайс выдали пять ордеров на арест и семь ордеров на обыск по подозрению
в убийстве, фальсификации документов и экологических правонарушениях.
Прорыв плотины хвостохранилища горнодобывающей
компании Vale в сельском регионе Бразилии произошел
25 января. Официально подтверждена гибель
65 человек. Еще 279 человек пропали без вести и, вероятно, погибли.