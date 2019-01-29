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Прорыв плотины в Бразилии: полиция провела первые задержания

Сегодня, 17:13
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EPA

Количество погибших, скорее всего, превысит 300 человек

В рамках расследования дела о прорыве плотины в штате Минас-Жерайс полиция Бразилии задержала трех сотрудников бразильской горнодобывающей компании Vale и двух подрядчиков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры штата Минас-Жерайс.

Двое задержанных являются руководителями старшего звена на шахте Corrego do Feijao, где произошло обрушение плотины хвостохранилища. Должность третьего задержанного сотрудника Vale пока неизвестна.

По словам прокуроров штата, в Сан-Паулу были задержаны еще два инженера, которые работали по поручению Vale и предоставили заключения о безопасности плотины.

Согласно решению судьи, следователи штата Минас-Жерайс выдали пять ордеров на арест и семь ордеров на обыск по подозрению в убийстве, фальсификации документов и экологических правонарушениях.

Прорыв плотины хвостохранилища горнодобывающей компании Vale в сельском регионе Бразилии произошел 25 января. Официально подтверждена гибель 65 человек. Еще 279 человек пропали без вести и, вероятно, погибли.

Теги:   Разрушение плотины Бразилия

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