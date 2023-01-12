«Прямая связь». Пригожин может стать преемником Путина — британский экс-разведчик 12 января, 17:27 Евгений Пригожин (слева) и Владимир Путин (Фото:REUTERS/Misha Japaridze)

Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин может стать преемником российского диктатора Владимира Путина, считает бывший сотрудник британской военной разведки Филип Инграм.

В комментарии Sky news он заявил, что назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на пост руководителя так называемой «специальной военной операции» в Украине было попыткой Путина увеличить роль Минобороны, тем самым уменьшив роль Пригожина, который «занимается своими делами».

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Инграм отмечает, что сейчас Пригожин является «темной лошадкой». Его наемники участвуют во всех боевых действиях вокруг Бахмута и Соледара.

«Но у него есть прямая связь с Владимиром Путиным. Строго говоря, он должен работать под военным командованием, но он, похоже, поступает по-своему. Он берет на себя ответственность в самых разных областях. По сообщениям, он также является потенциальным преемником Путина в случае его выдвижения — и он открыто критикует как (министра обороны РФ — ред.) Сергея Шойгу, так и Герасимова», — добавил бывший разведчик.

Представитель прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее заявлял, что ЧВК Вагнер, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом в Украине как пушечное мясо. На фоне значительных потерь оккупантов в ходе полномасштабной войны РФ против Украины в ряды ЧВК начали вербовать заключенных российских колоний.

