«Пушечное мясо». В украинской разведке рассказали о новой роли наемников ЧВК Вагнера в войне РФ против Украины 26 октября, 13:28 Друг Путина Пригожин вербует наемников на войну против Украины в российских колониях (Фото:Скрин из видео/Telegram-канал Nexta Live)

Наемники ЧВК Вагнера из так называемого «элитного подразделения» РФ превратились в пушечное мясо и инструмент фашистского режима российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

«ЧВК Вагнера так называемая, потому что это не частная военная компания, а инструмент Кремля, работающий по заказу режима Путина, задумывался как определенное элитное подразделение. Сегодня от „элитности“ точно ничего не осталось, этот миф разрушен. То есть мы видим, как они используются как пушечное мясо», — отметил он.

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Юсов добавил, что сейчас также в группу Вагнера набирают заключенных, у которых диагностирован ВИЧ или гепатит.

Он уточнил, что только из одной колонии в Ленинградской области было рекрутировано более 100 таких лиц.

«Их отправляют на войну в Украину буквально на убийство. У таких людей нет шансов выжить в случае ранения, российские военные медики отказываются оказывать им помощь», — резюмировал представитель ГУР.

26 сентября российский олигарх Евгений Пригожин, близкий к диктатору Владимиру Путину, признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году для войны против Украины.

Наемники Вагнера воюют в Украине с 2014 года, а также принимают участие в боевых действиях против украинской армии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Пригожин завербовал около тысячи заключенных для войны России против Украины в составе ЧВК Вагнера/Лига.

По данным украинской военной разведки, Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины около 5000 наемников ЧВК Вагнера.

Также были данные о том, что РФ перебрасывала наемников ЧВК Вагнера в Сирию, Мали и ЦАР.

Вербовщики отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям как убийство, тяжкие телесные повреждения, ограбление и разбой.