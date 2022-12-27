Пригожин встал на сторону наемников, назвавших главу генштаба РФ Герасимова «чертом е*аным»

27 декабря, 11:14
Поделиться:
Евгений Пригожин подтвердил, что на скандальном видео его наемники (Фото:Радио Свобода)

Евгений Пригожин подтвердил, что на скандальном видео его наемники (Фото:Радио Свобода)

Основатель российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин решил встать на сторону своих наемников, которые назвали начальника генштаба РФ Валерия Герасимова "чертом е*аным".

Свою позицию он озвучил в обнародованной в подконтрольных ему Telegram-каналах записи.

Читайте также:
Пригожин и Суровикин объединились против Шойгу — Буданов

Скандал начался с того, что вагнеровцы опубликовали видео, на котором оскорбляли Герасимова за то, что тот не способен наладить логистику для регулярного подвоза на передовую под Бахмутом артиллерийских снарядов.

Видео дня

В ответ на это в кремлевская пропаганда заявила со ссылкой на генштаб, что за этим стоят якобы «украинские националисты», которые хотят дискредитировать военное руководство РФ.

В свою очередь Пригожин это опроверг.

Читайте также:

Жена оккупанта решила пожаловаться Владимиру Путину на маленькие выплаты (Фото:Vladimir Gerdo/REUTERS) «Кто жалуется, х*й знает куда увозят». Оккупант запретил жене писать обращение к Путину — перехват

«Что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, будем их решать, и заставим решить. Националистов на том нашумевшем видео нету. И отдельно парни просили передать, что, когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны… Хочется, чтобы все шевелились, и хоть как-то задумывались, каково им там, на передовой», — заявил военный преступник, комментируя претензии к Герасимову.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Валерий Герасимов Генштаб РФ Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X