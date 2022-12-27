Пригожин встал на сторону наемников, назвавших главу генштаба РФ Герасимова «чертом е*аным» 27 декабря, 11:14 Евгений Пригожин подтвердил, что на скандальном видео его наемники (Фото:Радио Свобода)

Свою позицию он озвучил в обнародованной в подконтрольных ему Telegram-каналах записи.

Скандал начался с того, что вагнеровцы опубликовали видео, на котором оскорбляли Герасимова за то, что тот не способен наладить логистику для регулярного подвоза на передовую под Бахмутом артиллерийских снарядов.

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В ответ на это в кремлевская пропаганда заявила со ссылкой на генштаб, что за этим стоят якобы «украинские националисты», которые хотят дискредитировать военное руководство РФ.

В свою очередь Пригожин это опроверг.

«Что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, будем их решать, и заставим решить. Националистов на том нашумевшем видео нету. И отдельно парни просили передать, что, когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны… Хочется, чтобы все шевелились, и хоть как-то задумывались, каково им там, на передовой», — заявил военный преступник, комментируя претензии к Герасимову.