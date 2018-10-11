При землетрясении у индонезийского острова Ява погибли три человека

В результате землетрясения были повреждены десятки домов

По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения магнитудой 6,0 у побережья острова Ява в Индонезии, передает Daily Mail со ссылкой на данные местных властей.

Как отмечается, в результате землетрясения были повреждены десятки домов.

(6)Gempa M6,4 yang kemudian telah dimutakhirkan menjadi M6,3 oleh BMKG terasa di seluruh wilayah Jawa Timur meliputi Kabupaten/Kota Situbondo, Jember, Banyuwangi, Lumajang, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, pic.twitter.com/ZSLMQoWmt5 — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) 11 октября 2018 г.

(7)Bondowoso, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Kab. Pasuruan Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, Kab. Malang, Kab. Blitar, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Kab. Mojokerto, dan Kota Mojokerto. pic.twitter.com/vkP3UmqX4s 11 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что у побережья острова Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Напомним, 28 сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.

В результате погибли по меньшей мере 1763 человека, еще более 5000 - пропали без вести.