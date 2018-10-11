11 октября 2018, четверг

При землетрясении у индонезийского острова Ява погибли три человека

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате землетрясения были повреждены десятки домов
Фото: BNPB Indonesia via Twitter

В результате землетрясения были повреждены десятки домов

По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения магнитудой 6,0 у побережья острова Ява в Индонезии, передает Daily Mail со ссылкой на данные местных властей.

Как отмечается, в результате землетрясения были повреждены десятки домов.

Ранее сообщалось, что у побережья острова Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Напомним, 28 сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.

В результате погибли по меньшей мере 1763 человека, еще более 5000 - пропали без вести.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове