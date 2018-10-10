Индонезию всколыхнуло новое землетрясение магнитудой 6,0

На индонезийском острове Ява произошло поверхностное землетрясение магнитудой 6,0.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные Геологической службы США.
BREAKING Shallow 6.0-magnitude quake hits off Indonesia's Java, according to USGS pic.twitter.com/IuQPLqbEgb— AFP news agency (@AFP) 10 октября 2018 г.
Информация о разрушениях, погибших или пострадавших не поступала.
На острове Ява расположена столица Индонезии Джакарта.
Напомним, 28 сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.
В результате погибли по меньшей мере 1763 человека, еще более 5000 - пропали без вести.
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