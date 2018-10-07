Мощное землетрясение в Индонезии: более пяти тысяч человек пропали без вести, почти две тысячи - погибли

В результате мощного землетрясения и цунами в Индонезии погибли по меньшей мере 1763 человек, еще более 5000 - пропали без вести.

Об этом сообщает Sky News.

Точное количество погибших и пропавших до сих пор неизвестно, местные чиновники продолжают собирать информацию.

Известно, что больше всего людей пропали в районах Балароа и Петобо. Из-под завалов продолжают доставать тела погибших, но надежды найти там живых людей на десятый день поисков почти нет.

Поисковые операции завершатся 11 октября.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.

ООН выделила 15 млн долларов помощи на ликвидацию последствий мощного землетрясения в Индонезии.

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