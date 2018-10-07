07 октября 2018, воскресенье

Мощное землетрясение в Индонезии: более пяти тысяч человек пропали без вести, почти две тысячи - погибли

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Поисковые операции завершатся 11 октября

Поисковые операции завершатся 11 октября

В результате мощного землетрясения и цунами в Индонезии погибли по меньшей мере 1763 человек, еще более 5000 - пропали без вести.

Об этом сообщает Sky News.

Точное количество погибших и пропавших до сих пор неизвестно, местные чиновники продолжают собирать информацию.

Известно, что больше всего людей пропали в районах Балароа и Петобо. Из-под завалов продолжают доставать тела погибших, но надежды найти там живых людей на десятый день поисков почти нет.

Поисковые операции завершатся 11 октября.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.

ООН выделила 15 млн долларов помощи на ликвидацию последствий мощного землетрясения в Индонезии.

Смотрите также

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове