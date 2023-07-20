Поворот истории. Президент Сербии попросил НАТО обеспечить безопасность сербов 20 июля, 05:05 Александр Вучич (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Президент Сербии Александр Вучич обратился к НАТО с просьбой обеспечить безопасность сербов в Косово и Метохии.

«Вы упомянули резолюцию 1244 Совета безопасности ООН, которая была принята в соответствии с Уставом ООН. Судя по этой резолюции, НАТО несет ответственность за безопасность в Косово. Прошу вас обеспечить безопасность сербов», — заявил Вучич.



Видео дня

Президент подчеркнул, что за последние шесть месяцев по меньшей мере шесть сербов были ранены албанцами из огнестрельного оружия.

«Для нас это очень важный вопрос, мы хотим сохранить мир и стабильность, а также ответственные отношения, основанные на доверии и искренности между НАТО и Сербией», — заявил Вучич.

26 мая сербское население вышло на протесты. Полиция Косово была вынуждена применить шумовые гранаты и слезоточивый газ. Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово.

28 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Косово избегать действий, которые могут повлечь дестабилизацию в регионе.

30 мая в НАТО заявили, что отправят больше солдат в Косово после призывов ЕС и США к деэскалации насилия. В НАТО сообщили, что среди раненых были около 25 миротворцев, включая военнослужащих из Италии и Венгрии. Также сообщалось о ранении 52 протестующих во время столкновений.

14 июня сообщалось, что Европейский Союз подготовил санкции против Косово за игнорирование правительством просьб о немедленных шагах для снижения напряжения на севере страны.