Поворот истории. Президент Сербии попросил НАТО обеспечить безопасность сербов
Александр Вучич (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)
Президент Сербии Александр Вучич обратился к НАТО с просьбой обеспечить безопасность сербов в Косово и Метохии.
«Вы упомянули резолюцию 1244 Совета безопасности ООН, которая была принята в соответствии с Уставом ООН. Судя по этой резолюции, НАТО несет ответственность за безопасность в Косово. Прошу вас обеспечить безопасность сербов», — заявил Вучич.
Президент подчеркнул, что за последние шесть месяцев по меньшей мере шесть сербов были ранены албанцами из огнестрельного оружия.
«Для нас это очень важный вопрос, мы хотим сохранить мир и стабильность, а также ответственные отношения, основанные на доверии и искренности между НАТО и Сербией», — заявил Вучич.
26 мая сербское население вышло на протесты. Полиция Косово была вынуждена применить шумовые гранаты и слезоточивый газ. Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово.
28 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Косово избегать действий, которые могут повлечь дестабилизацию в регионе.
30 мая в НАТО заявили, что отправят больше солдат в Косово после призывов ЕС и США к деэскалации насилия. В НАТО сообщили, что среди раненых были около 25 миротворцев, включая военнослужащих из Италии и Венгрии. Также сообщалось о ранении 52 протестующих во время столкновений.
14 июня сообщалось, что Европейский Союз подготовил санкции против Косово за игнорирование правительством просьб о немедленных шагах для снижения напряжения на севере страны.