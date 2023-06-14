ЕС введет санкции против Косово за игнорирование требований для снижения напряжения в регионе — СМИ 14 июня, 11:10 ЕС введет санкции против Косово (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Европейский Союз подготовил санкции против Косово за игнорирование правительством просьб о немедленных шагах для снижения напряжения на севере страны, сообщает Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники издания отмечают, что санкции будут предусматривать прекращение приглашений для участия Косово в мероприятиях высокого уровня и двусторонних визитах с Европейским Союзом и странами-членами.

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Встречи будут проводиться только если они будут направлены на решение кризиса на севере Косово и шаги по его разрешению.

Ожидается, что другие санкции будут охватывать совместную работу между группами Косово и ЕС и были созданы на основе Соглашения о стабилизации и ассоциации.

Также было приостановлено заседание подкомитета по вопросам торговли, промышленности, таможни и налогов, которое должно было состояться 8 июня. Следующие заседания по вопросам правосудия, свободы и безопасности 21 и 22 июня также будут приостановлены.

По словам собеседника Радио Свободы, для Косово также будут финансовые последствия. Планируется значительное приостановление финансирования нескольких проектов, по которым Косово предоставило предложения в рамках Инвестиционного фонда для Западных Балкан.

Сообщается, что ЕС также планирует снизить уровень публичного присутствия на мероприятиях, в которых участвуют члены правительства Косово, включая и встречи в рамках финансового сотрудничества.

Дипломатические источники отмечают, что взаимодействие с косовскими властями во всех этих сферах вернется на нормальный уровень, как только правительство Косово сделает шаги, которые требует ЕС.

4 июня верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель предупреждал, что ЕС прибегнет к «решительным мерам», если власти Косово не объявят досрочные выборы в муниципалитетах на севере страны.

Также он назвал пункты, которые должны выполнить власти Косово, среди них приостановление полицейских операций в районе зданий муниципалитетов, проведение досрочных выборов в муниципалитетах, где вспыхнули протесты, и привлечение к ним косовских сербов.

Премьер-министр Косово Альбин Курти считает радикальных сербов ответственными за столкновения, которые происходят в муниципалитетах на севере Косово, утверждая, что их контролируют из Белграда.

Беспорядки в Косово возникли после того, как должности мэров городов в северном регионе, населенном сербами, заняли косовские албанцы. Сербы бойкотировали эти выборы.

26 мая сербское население вышло на протесты. Косовская полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ.

В НАТО сообщили, что среди раненых были около 25 миротворцев, включая военнослужащих из Италии и Венгрии.

Также сообщалось о ранении 52 протестующих во время столкновений.