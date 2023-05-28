Генсек НАТО призвал власти Косово избегать действий, которые могут повлечь дестабилизацию в регионе 28 мая, 17:32 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что власти в Косово должны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут повлечь дестабилизацию в регионе. Об этом Столтенберг написал в Twitter.

Столтенберг сообщил, что во время телефонного разговора с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем они обсудили ситуацию в Косово, где недавно обострилось напряжение.

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Приштина и Белград должны присоединиться к диалогу под руководством ЕС сейчас, поскольку это единственный путь к миру и нормализации. Приштина должна деэскалировать ситуацию и не предпринимать односторонних дестабилизирующих шагов, говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что Международные силы по поддержанию мира в Косово, действующие под эгидой НАТО, будут продолжать обеспечивать безопасную и защищенную среду.

26 мая армии президент Сербии Александр Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово. Причиной этого стали беспорядки между сербами и сотрудниками косовского спецподразделения.

После войны 1998−1999 годов, когда сербские власти развернули репрессии и чистки против косовского албанского этнического большинства и в конфликт вмешалось НАТО, край перешел под контроль ООН. Через десять лет косовские албанцы провозгласили независимость от Сербии, однако последняя, как и ряд других стран мира, не признала суверенитета Косово. С тех пор Европейский Союз является посредником в процессе нормализации отношений между Белградом и Приштиной, а в регионе базируется контингент миротворцев НАТО. Обе страны стремятся получить членство в ЕС. Но иногда в 1,8-миллионном Косово, где 92% населения составляют албанцы, а 6% - сербы, вспыхивают конфликты.