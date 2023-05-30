НАТО отправит солдат в Косово после столкновений 30 мая, 22:46 Беспорядки в Косово (Фото:Ognen Teofilovski/REUTERS)

В НАТО заявили, что отправят больше солдат в Косово после призывов ЕС и США к «деэскалации насилия», сообщает Reuters.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует отправить еще 700 военнослужащих.

Альянс уже отправил в Косово 4000 солдат, однако Столтенберг заявил, что было принято решение отправить больше.



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«Мы решили отправить еще 700 военнослужащих из оперативного резерва на западных Балканах и привести дополнительный батальон резервных сил в состояние повышенной готовности, чтобы их также можно было развернуть в случае необходимости», — сказал он журналистам в Осло.



Беспорядки в Косово возникли после того, как должности мэров городов в северном регионе, населенном сербами, заняли косовские албанцы. Сербы бойкотировали эти выборы.



25 мая представители косовских албанцев вступили в местную власть и приняли присягу.



26 мая сербское население вышло на протесты. Косовская полиция была вынуждена применить шумовые гранаты и слезоточивый газ.



Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на беспорядки, призвав премьер-министра Косово «прекратить насильственные действия».



26 мая президент Сербии Александр Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово.



28 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Косово избегать действий, которые могут повлечь дестабилизацию в регионе.



29 мая силовики применили дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих.



В НАТО сообщили, что среди раненых были около 25 миротворцев, включая военнослужащих из Италии и Венгрии.

Также сообщалось о ранении 52 протестующих во время столкновений.