Премьер Польши рассказал о новом плане Путина

9 сентября, 18:16
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Матеуш Моравецкий в Киеве (Фото:MorawieckiM / Twitter)

Матеуш Моравецкий в Киеве (Фото:MorawieckiM / Twitter)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о новом плане российского диктатора Владимира Путина касательно Украины и обратился к странам Евросоюза с призывом выделить Киеву обещанный транш в 9 млрд евро.

Об этом сообщает Канцелярия премьер-министра Польши.

Он подчеркнул, что следующий план Путина касается финансовых ресурсов.

«Следующий план Путина — поставить Украину на колени из-за нехватки финансовых ресурсов», — подчеркнул Моравецкий.

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По его словам, из этой героической обороны Украины должна родиться новая Европа — Европа, в которой Украина является ее полноправным членом.

Моравецкий также отметил, что Польша вместе со своими союзниками настоятельно призывает страны Евросоюза предоставить Украине ранее анонсированный транш экономической помощи в 9 миллиардов евро.

https://twitter.com/PremierRP/status/1568226574196932608?s=20&t=ZoP6KI5HMOw34XnWz9t8_w

7 сентября заместитель главы Минобороны Польши Марцин Очепа заявил, что у Польши через три-десять лет будет серьезный риск войны с Россией.

https://www.youtube.com/watch?v=vmLk2udHN8k

Накануне посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что в Польше совершенно серьезно воспринимают публичные угрозы российских политиков в адрес страны и обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по ней.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Польша Российская агрессия Матеуш Моравецкий Война России против Украины

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