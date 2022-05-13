Депутат Госдумы РФ пригрозил Польше «денацификацией» 13 мая, 22:45 Цей матеріал також доступний українською Олег Морозов (Фото:Олег Морозов / telegram)

Депутат Государственной Думы Олег Морозов заявил, что Польша может быть «поставлена в очередь на денацификацию».

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В своем Telegram-канале он уточнил, что его возмутило заявление польской стороны о том, что Россия является «раковой опухолью».

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«Своими заявлениями о России, как „раковой опухоли“, и о „контрибуции“, которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины», — заявил он.

В своей колонке для британской газеты Telegraph премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин опаснее Адольфа Гитлера или Иосифа Сталина из-за имеющегося в его распоряжении современного оружия. По словам Моравецкого, нужно уничтожить «ужасную идеологию» Путина.

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