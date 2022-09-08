«У Гитлера было то же самое». Почему Путин не называет войну войной — отвечает Питер Померанцев 8 сентября, 15:16 Российский диктатор Владимир Путин не называет войну войной, чтобы создать у россиян ощущение, что она происходит где-то далеко, считает британский писатель и журналист Петр Померанцев (Фото:Valeriy Sharifulin/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

Британский писатель и журналист Питер Померанцев в интервью НВ объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин не называет войну в Украине войной.

Померанцев сказал НВ, что россияне не используют слово «война», хотя то, что Россия совершает сейчас в Украине — «это уже геноцид».

«Внутри страны они пытаются создать ощущение, что это происходит где-то далеко, что это все международные дела и вы здесь [россияне] ни при чем. Они до сих пор боятся всеобщей мобилизации», — отметил британский писатель, добавив, что «у Гитлера было то же самое».

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Померанцев объяснил, что до 1941 года Гитлер почти не использовал слова «война», называя боевые действия «операциями».

«Операция в Польше, например. Не было какого-либо юридического запрета, но Гитлер пытался минимально использовать слово „война“. Потому что люди не хотят жить в войне, люди хотят жить в безопасности. Наверное, поэтому. Унижать, покорять, захватывать — это приятно, но хочется чувствовать себя в безопасности. А война — это признание, что я иду, убиваю и умираю», — сказал он.

Британский писатель рассказал, что недавно читал статью журналиста из Der Spiegel, который приехал в Москву и пытался ее описать.

«Так там нет плакатов о войне, будто и войны нет. На телевидении война отовсюду, а на улицах Москвы — нет. Ты можешь жить в Москве и забыть о войне. Тебя не мобилизуют в армию, за тебя воюют буряты и другие. То есть российские власти не хотят, чтобы этот класс живущих в Москве людей думал о войне, знал о войне и ее боялся», — считает он.

1 сентября Путин озвучил новую «цель» войны в Украине.

Во время открытого урока в Калининграде он подчеркнул, что на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает самой России.



«Его ликвидация — цель «специальной военной операции», — сказал он.

Ранее причиной войны в Украине Путин называл «помощь людям на Донбассе».

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что еще одной целью «спецоперации» было намерение покончить с курсом США на доминирование в мире.

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