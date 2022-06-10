«Нет никаких иллюзий». Польша серьезно воспринимает публичные угрозы российских политиков — посол

10 июня, 13:24
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Бартош Цихоцкий (Фото:Посольство Республіки Польща у Києві / Ambasada RP w Kijowie/Facebook)

Бартош Цихоцкий (Фото:Посольство Республіки Польща у Києві / Ambasada RP w Kijowie/Facebook)

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что в Польше совершенно серьезно воспринимают публичные угрозы российских политиков в адрес страны и обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по ней.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

«У нас нет никаких иллюзий. Цель агрессии, которая началась в конце февраля — не захватить отдельные города Украины, а заставить всех в Европе вернуться на 30−40 лет назад», — сказал дипломат.

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По его словам, в Польше понимают, что страна-агрессор Россия будет реализовать эту цель где-то военными, где-то экономическими, где-то дипломатическими инструментами.

https://www.youtube.com/watch?v=1yCku3p2u4s&t=2s

«Мы отдаем себе отчет, что если бы мы не решили поддержать Украину, то они бы дошли до нас быстрее», — сказал посол.

Цихоцкий заявил, что беспрецедентная консолидированность международного сообщества уже подтвердила ошибочность расчета России, что Украина останется наедине.

" Поэтому все российские угрозы направлены именно на то, чтобы локализовать конфликт. Но именно потому, что Россия прибегает к таким угрозам, мы должны понимать, что этот конфликт — наш шанс остановить режим, который угрожает миру, а не только Харькову или Северодонецку", — сказал он.

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Ранее кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров заявлял, что война против Украины Россией якобы уже практически «выиграна» и теперь следует искать для себя новые цели, например Польшу.

Кроме того, депутат Государственной думы Олег Морозов заявлял, что Польша может быть «поставлена в очередь на денацификацию».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Польша Угрозы Война России против Украины

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