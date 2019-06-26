Причиной пожара в Нотр-Дам мог стать окурок или проблемы с электричеством
Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могли стать непогашенный окурок или проблемы с электричеством, сообщает Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Следствие пока не определило точную причину пожара, но признаков преднамеренного поджога нет.
В прокуратуре отметили, что теперь предстоит провести более глубокие исследования, в том числе значительную экспертную работу.
Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крышу собора.