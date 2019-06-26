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Причиной пожара в Нотр-Дам мог стать окурок или проблемы с электричеством

Вчера, 19:46
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Philippe Lopez/Pool via REUTERS

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар

Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могли стать непогашенный окурок или проблемы с электричеством, сообщает Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Следствие пока не определило точную причину пожара, но признаков преднамеренного поджога нет.

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В прокуратуре отметили, что теперь предстоит провести более глубокие исследования, в том числе значительную экспертную работу.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крышу собора.

Теги:   Пожар Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам

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