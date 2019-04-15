#
Наталья Кадя
Зачем мы копируем чужие эмоции
Владимир Фесенко
Чего ждать от дебатов Порошенко и Зеленского
Павел Казарин
Любой ценой. В чем задача Зеленского
Иван Примаченко
Почему мы так оплакиваем Нотр-Дам
Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Собор Парижской Богоматери. 10 фактов о легендарном здании

15 апреля, 22:24
8013
Цей матеріал також доступний українською
Собор Парижской Богоматери. 10 фактов о легендарном здании - фото

REUTERS/Benoit Tessier

В знаменитом соборе произошел пожар

В понедельник, 15 апреля, в одной из главных культурных памяток Франции соборе Нотр-Дам вспыхнул пожар. В результате возгорания обрушился шпиль собора. По словам заместителя мэра Парижа Эммануэля Грегуара, знаменитому произведению архитектуры нанесен "громадный ущерб".

НВ собрало десять интересных фактов о знаменитом соборе Норт-Дам.

1. На месте, где сейчас стоит собор, ранее была церковь Святого Стефана, однако ее разрушили норманны, которые вторглись во Францию. Позже рядом построили церковь, посвященную Божьей Матери. Спустя годы обе церкви пришли в сильный упадок и парижский епископ решил на этом месте воздвигнуть храм.

2. Строительство храма продолжалось почти два века: с 1163, когда король Людовик VII и Папа Александр III заложили первый камень в основание, до 1330 года. 

3. Во время строительства была задумка, что помещение храма должно вместить всех жителей Парижа.

4. В соборе хранится терновый венец Иисуса Христа.

5. Фанаты Майкла Джексона, которые собрались на паперти собора в 2009 году, решили, что колокольный звон раздаётся в честь смерти певца. На самом деле, он сопровождал крестный ход к собору Сен-Северен.

6. Каждый год собор посещают 14 миллионов человек, он является одним из самых известных памятников в Европе.

7. Собор является главным  “героем” произведения Виктора Гюго Собор Парижской Богоматери.

8. В Нотр-Даме в течение почти девяти столетий короновали и венчали королей, а также проводили отпевания монарших особ. 

9. Собор стал местом заседания первого парламента Франции.

10. Строительство собора растянулось в связи с отсутствием финансирования.

Теги:   собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери Пожар Париж Франция

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 20:07

img
Порошенко анонсировал встречу нормандской четверки и соглашение по миротворцам ООН
Страны

Вчера, 07:05

img
Катастрофа для Франции и всего человечества. Мир скорбит о разрушенном соборе Парижской Богоматери
Политика

Вчера, 13:53

img
Больше 40% украинцев хотят проведения дебатов между Зеленским и Порошенко – опрос

Выбор редакции

События

Вчера, 20:45

img
Иванова лампа. Как украинский физик за несколько лет до Рентгена открыл Х-лучи
Travel

Вчера, 21:09

img
Без платы за визу. Еще одна причина посетить далекий Таиланд
События

Вчера, 21:20

img
Путин - это вирус. Эксперт по нацбезопасности Глен Грант рассказывает, как Украине выиграть войну, и оценивает Зеленского

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться