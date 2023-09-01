Уничтожение Ил-76. Стерненко показал уникальное видео удара по российскому самолету на аэродроме в Пскове 1 сентября, 17:55 Последствия удара дронами по Пскову (Фото:Скриншот видео / Осторожно, новости / Telegram)

В пятницу, 1 сентября, украинский активист и волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео спецоперации в российском городе Песков.

Он также уточнил, что совместно с Главным управлением разведки были поставлены средства поражения, которые уничтожили два Ил-76, серьезно повредили еще два и поразили еще несколько самолетов.

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Общая сумма ущерба, нанесенного агрессору, составляет около 200 миллионов долларов, уточнил Стерненко.

«Это украинская технология. Мы не отчитывались об этой закупке, пока не будем раскрывать, что это были за средства и что они умеют, но гарантируем — на так называемой России будет и дальше взрываться! Война возвращается туда, откуда пришла — к россиянам», — подчеркнул Стерненко.

В ночь на среду, 30 августа, в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. Об атаках беспилотников заявили в нескольких регионах России, а также на территории оккупированного Крыма.

Самый результативный удар был нанесен по аэродрому Пскова: там повреждены как минимум четыре (по другим данным — шесть) военно-транспортные самолеты Ил-76, резервуар с топливом, начался пожар в воинской части 64044 (территория 2-й бригады спецназа ГРУ). Аэропорт полностью закрыли для полетов как минимум до 31 августа.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех самолетов Ил-76 в Пскове.

В тот же день появились первые спутниковые снимки аэропорта в Пскове после атаки неизвестных дронов, которые подтвердили повреждения двух самолетов.